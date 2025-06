Narve Gilje Nordås la opp til et offensivt løp fra start. Det så først ut som om han skulle legge seg bak i feltet, slik vi har sett tidligere to ganger den siste uken, men han justerte raskt og la seg som nummer tre, bak fartsholder Žan Rudolf og kenyaneren Brian Komen. Sistnevnte for øvrig den eneste i feltet med bedre pers enn Gilje Nordås. Han løp på 3.28,80 under Diamond League i Monaco i fjor, da Jakob Ingebrigtsen vant.

Da Rudolf gikk ut 500 meter før mål, overtok Komen i front. Ut på siste langside la Nordås inn et godt angrep og forsøkte å passere Komen. Kenyaneren svarte og holdt posisjonen sin gjennom svingen, men på oppløpet kom Gilje Nordås tilbake med ny giv. Det holdt for å spurte forbi Komen, men bakfra kom etiopiske Ermiyas Girma med en voldsom avslutning og snøt de to andre for seieren.

Girma vant på 3.33,49, ny personlig rekord. Gilje Nordås tok andreplassen med 3.33,83, og Komen ble nummer tre på 3.34,06. Selv om han løp raskere i Diamond League i Stockholm to dager tidligere (3.32,78), viste løpet i Turku at formenn til Narve Gilje Nordås er i fremgang, og ikke minst at han tør å være offensiv.



Resultater 1500 meter menn

Rank Name / Team Født Result 1 Ermiyas Girma (Ethiopia) 2005 3.33,49 PB 2 Narve Gilje Nordås (Norway) 1998 3.33,83 3 Brian Komen (Kenya) 1998 3.34,06 4 Cathal Doyle (Ireland) 1997 3.35,00 5 Tshepo Tshite (South Africa) 1997 3.35,22 6 Romain Mornet (France) 1997 3.35,85 7 Filip Sasínek (Czechia) 1996 3.35,99 8 Adrián Ben (Spain) 1998 3.36,12 9 Andrew Coscoran (Ireland) 1996 3.36,72 10 Joonas Rinne (Saarijärven Pullistus) 1995 3.37,53 11 Noah Baltus (Netherlands) 2002 3.37,76 12 Charles Philibert-Thiboutot (Canada) 1990 3.38,17 13 Thomas Keen (Great Britain & NI) 2001 3.38,84 12 Žan Rudolf (Slovenia) 1993 DNF

Stabil Boutera tett på VM-kravet igjen

Jacob Boutera har nå gjort tre meget gode og jevne løp på 3000 meter hinder. Med 8.16,09 og sjetteplass under Paavo Nurmi Games tirsdag kveld, var han nok en gang veldig nære VM-kravet på 8.15.

Løpet ble vunnet av tyske Frederik Ruppert på 8.10,39. På andreplass fulgte landsmannen Karl Bebendorf, som satte personlig rekord med 8.11,52. Tredjeplassen gikk til marokkanske Salaheddine Ben Yazide (8.14,05).

Bouteras tre siste løp:

31. mai: 8.17,25 i Nice

15. juni: 8.15,69 (pers) i Diamond League, Stockholm

17. juni: 8.16,09 i Turku



Resultater 3000 meter hinder menn

Rank Name / Team Født Result 1 Frederik Ruppert (Germany) 1997 8.10,39 2 Karl Bebendorf (Germany) 1996 8.11,52 PB 3 Salaheddine Ben Yazide (Morocco) 2003 8.14,05 4 Ruben Querinjean (Luxembourg) 2001 8.14,33 NR 5 Jean-Simon Desgagnés (Canada) 1998 8.14,40 SB 6 Jacob Boutera (Norway) 1996 8.16,09 7 Geordie Beamish (New Zealand) 1996 8.17,77 8 Mohammed Tindoufti (Morocco) 1993 8.21,01 SB 9 Ben Buckingham (Australia) 1991 8.24,70 SB 10 Zak Seddon (Great Britain & NI) 1994 8.25,39 11 Wilberforce Kones (Kenya) 1993 8.34,20 SB 12 Eero Heinonen (Turun Urheiluliitto) 1997 9.03,25 7 Nahuel Carabaña (Andorra) 1999 DNF 11 Wesley Langat (Kenya) 1994 DNF