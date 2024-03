Fredag kveld imponerte Narve Gilje Nordås med utsøkt taktisk løping da han enkelt tok seg videre til søndagens finale på 1500 meter innendørs. Dessverre ble ikke selve finalen en like stor suksess. Han lå langt tilbake i feltet gjennom store deler av løpet, så kom han seg lekende lett opp i god posisjon da det gjenstod tre runder og 600 meter. På de neste to og en halv rundene så det ut til å kunne gå veien med tanke på medalje, men da spurten åpnet for fullt inn mot siste sving, ble han stengt inne.



Forsiktig åpning

Narve holdt seg tilbake fra første sekund i denne VM-finalen. Det samme gjorde det svenske håpet Samuel Pihlström. I front var det stort sett kenyanske Vincent Kibet Keter og amerikanske Hobbs Kessler som vekslet på å ta føringer. De som er litt kjent med løperne i finalen er sikkert også kjent med at amerikanske Cole Hocker er kjent for en meget farlig spurt. Og Hocker fikk en behagelig reise underveis. Helt inne ved lista, cirka midt i feltet.



Overraskende avslutning

En like billig reise som Hocker rundt banen i Glasgow fikk ikke Narve Gilje Nordås. Han ble løpende mye i bane 2 i denne finalen, og man satt med litt klump i halsen av den noe passive posisjonen. Men så, med 3-4 runder igjen tok Gilje Nordås et skikkelig magedrag som bragte han raskt opp i mer lovende 6. posisjon. Da så det med ett mye bedre ut for avslutningen.

Kessler styrte i front, men ble utfordret av portugisiske Isaac Nader med halvannen runde igjen - samtidig som Gilje Nordås tok enda et magedrag og var oppe på tredjeplass. Rett før siste sving ble han derimot passert av Hocker og dermed stengt inne. Med en vegg av løpere foran seg på et kort oppløp var det ingen mulighet for vår mann til å komme seg forbi. Det så heller ikke ut som om kreftene hadde holdt til en matchende spurt.

Bedre ble det heller ikke av at Geordie Beamish kom helt på utsiden med en kjempespurt og avanserte fra 5. plass til gullmedalje i løpet av 30-40 meter. Han henviste dermed Narve Gilje Nordås til en noe skuffende femteplass. Cole Hocker spurtet til en andreplass og Kessler ble nummer tre. Nader endte på fjerdeplass, foran Gilje Nordås.



Plass BIB Nasjon Navn Tid 1 315 NZL Geordie BEAMISH 3.36.54 PB 2 398 USA Cole HOCKER 3:36.69 PB 3 402 USA Hobbs KESSLER 3:36.72 4 341 POR Isaac NADER 3:36.97 5 310 NOR Narve Gilje NORDÅS 3:37.03 PB 6 191 ESP Adel MECHAAL 3:37.76 7 196 ETH Samuel TEFERA 3:38.10 8 371 SWE Samuel PIHLSTRÖM 3:38.35 9 195 ETH Biniam MEHARY 3:40.00 10 263 KEN Vincent Kibet KETER 3:40.04 11 187 ESP Mario GARCÍA 3:40.48 12 347 RSA Ryan MPHAHLELE 3:41.08 13 143 CAN Kieran LUMB 3:41.37 14 212 GBR Adam FOGG 3:43.81

Verdensmester Geordie Beamish

New Zealanderen Beamish løp et offensivt løp i kvalifiseringen, men i finalen lå han rolig et stykke bak i feltet hele veien. Det skal legges til at han løp så og si hele løpet inne ved lista. Han var kun ute i bane 3 en liten svipptur med litt over to runder igjen, men kom seg inn til lista igjen.

Med 150 meter igjen lå Beamish fortsatt 10-12 meter bak de fremste, så det var en imponerende spurt han fikk ut gjennom siste sving og ut på oppløpet.

Beamish er 27 år gammel og født i 1996.



Geordie Beamish´ personlige rekorder



Øvelse Tid Dato Rekorder Score 800 Metres 1:52.84 28.feb.20 999 800 Metres Short Track 1:52.84 28.feb.20 999 1500 Metres 3:36.53 06.mar.22 1154 1500 Metres Short Track 3:36.54 03.mar.24 1206 Mile 3:51.22 26.feb.23 1246 Mile Short Track 3:51.22 26.feb.23 1246 3000 Metres 7:34.88 11.feb.24 1234 3000 Metres Short Track 7:34.88 11.feb.24 NR 1234 2 Miles 8:05.73 11.feb.24 1279 2 Miles Short Track 8:05.73 11.feb.24 ABPNBP 1279 5000 Metres 13:04.33 26.jan.24 NR 1246 5000 Metres Short Track 13:04.33 26.jan.24 ARNR 1246 3000 Metres Steeplechase 8:13.26 21.jul.23 ARNR 1197 5 Kilometres Road 13:36 16.apr.22 NR 1081