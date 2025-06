Tida er bare et drøyt sekund bak hans personlige rekord på 3:29:47 satt under Bislett Games for to år siden. Løpet var hans femte på 1500 m denne utendørssesongen, og 26-åringen har med et unntak i Turku to dager etter Bislett Games hatt framgang for hvert løp.

Som vanlig la Nordås seg langt bak, men greide å avansere fram til 5. plass i det 15 mann store feltet. Nordås sin personlige rekord er på 3:29:47 ble satt på Bislett i 2023.

Det nye kenyanske stjerneskuddet Phanuel Kipkosgei Koech (18) som satte ny U-20 verdensrekord i Diamond League-stevnet i Roma siste fredag med 3.27,72, imponerte igjen med klar seier på 3.29,05 fulgt av portugiseren Isaac Nader, amerikaneren Josh Hoey og australieren Camerom Myers, alle under 3:30.

Nordås sin treningskamerat og Gjert Ingebrigtsen-elev, portugisiske José Carlos Pinto satte ny personlig rekord da han vant et tidligere heat på 3:34:19.

Resultater:

Men's 1500 Metres Final 2 Place Name Birth Date Mark 1. Phanuel Kipkosgei KOECH 01 DEC 2006 KEN 3:29.05 2. Isaac NADER 17.aug.99 POR 3:29.37 3. Josh HOEY 01.nov.99 USA 3:29.75 4. Cameron MYERS 09.jun.06 AUS 3:29.80 5. Narve Gilje NORDÅS 30.sep.98 NOR 3:30.73 6. Samuel PIHLSTRÖM 08.mar.01 SWE 3:31.18 7. Jude THOMAS 17.mar.02 AUS 3:32.07 8. Raphael PALLITSCH 18 DEC 1989 AUT 3:32.96 9. Tshepo TSHITE 15.jan.97 RSA 3:34.14 10. Filip SASÍNEK 08.jan.96 CZE 3:34.30 11. Amason KIREU 03.apr.04 KEN 3:35.09 12. Adam FOGG 27.jan.99 GBR 3:35.24 13. Melese NBERET 29.jan.01 ETH 3:35.25 14. Samuel TANNER 24.aug.00 NZL 3:40.02 15. Kristian Uldbjerg HANSEN 15.aug.96 DEN 3:40.76 Jan VUKOVIČ 14.jun.00 SLO DNF Mounir AKBACHE 14.mar.86 FRA DNF

Men's 1500 Metres - Final 1 Place Name Birth Date Mark 1. José Carlos PINTO 03 MAY 1997 POR 3:34.19 2. Wegene ADISU 27 MAY 2004 ETH 3:35.67 3. Titouan LE GRIX 16.jun.02 FRA 3:35.73 4. Maciej WYDERKA 29.jul.02 POL 3:35.81 5. Kieran LUMB 02.aug.98 CAN 3:36.14 6. Maël GOUYETTE 21 MAY 1999 FRA 3:36.37 7. Archie DAVIS 16 OCT 1998 GBR 3:36.47 8. Noah BALTUS 03.feb.02 NED 3:36.65 9. Luan MUNNIK 22.apr.00 RSA 3:36.89 10. Charles GRETHEN 02.jun.92 LUX 3:37.95 11. Rok MARKELJ 14.apr.00 SLO 3:40.75 12. Nico BOKETTA 29.jul.02 CZE 3:53.62 Adam CZERWIŃSKI 02 OCT 1988 POL DNF Jan VUKOVIČ 14.jun.00 SLO DNF

