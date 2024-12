Løypene var lagt til vestsiden av hovedveien da terrenget øst for skistadion er sperret område pga. de kommende løpene 10.-12. januar er World Cup/publikumsløp og 18.-19. januar 2025 er Ski-O treff med Nordisk Juniorlandskamp, Norgescup for junior og senior, Veteranmesterskap over to dager og klasser for alle.

Det var lite snø i terrenget og noe kvist og gress stakk opp enkelte steder men ingen grøftedumper hvor man kunne knekke ski denne gangen. Det var likevel greit å bruke ski som man ikke var for redd for og som tålte å få noen riper.

Klassene D17- og H17- er både WRE-konkurranse og inngår i Norgescupen. Det var separat premiering og tildeling av poeng i Norgescup for D/H 21- og D/H 17-20.

Løyper og klasser

Klasser Lørdag Søndag N-åpen, D/H11-12, D/H70 2,0 km 2,5 km D/H13-14, D/H60 2,5 km 3,0 km D15-16, D17K, D40, D50 2,8 km 3,5 km H15-16, H17K, H50 3,0 km 4,5 km H40 3,1 km 4,8 km D17- (WRE) 3,2 km 5,0 km H17- (WRE) 3,5 km 7,0 km

Løpere ut fra start lørdag.

Terreng og kart

Mest åpent fjellterreng, primært myrer. Snødybde var ca. 20 cm og i løypene stakk det opp noe gress og småkvist. Det ble kun kjørt med skuter, men enkelte løyper med ekstra bredde. Målestokk lørdag 1:5000, søndag 1:7500. Ekvidistanse 5 m. Det benyttes enkelt ski-o-kart.

Lørdag var det fint vær mens søndag kom det litt snø. Det var i tillegg litt tåke og dermed dårlig sikt på myrene så gjorde det litt vanskelig for en del å holde retningen og orden på det tette løypenettet.

De beste

De tre beste i D17- lørdag var Anna Ulvensøen, Nydalens SK, Magdalena Olsson, IFK Mora OK og Idunn Strand, IL BUL-Tromsø Orientering.

Tre beste i H17- lørdag var Jørgen Baklid, Konnerud IL, Jonatan Stahl, IFK Mora OK og Styrk Hundseid Kamsvåg, Konnerud IL.

Tre beste i D17- søndag var Magdalena Olsson, IFK Mora OK, Daisy Kudre-Schnyder Värska, OK Peko og Anna Ulvensøen, Nydalens SK.

Tre beste i H17,- søndag var Jonatan Stahl, IFK Mora OK, Vegard Gulbrandsen, NTNUI og Jørgen Baklid, Konnerud IL.

Søndag fikk Birgit Dorthea Kleppa Madslien fra Lillehammer OK Skogskarene-Oppland`s Hederspris for 2024. (Se begrunnelse under!)

Lørdagens vinner Anna Ulvensøen (til v.) diskuterer løypa søndag med vinner Magdalena Olsson.

Resultater

Alle resultater, kart og løyper i Livlox lørdag søndag