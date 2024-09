Hvam IL håper at mange løpeglade barn og voksne blir med for å feire at det i år er 10-års jubileum for Neskollen opp/ned. Kanskje klarer man 200 påmeldte i år?

Neskollen opp/ned er et motbakkeløp på drøyt 4 km som starter med at man løper på sti/i skog oppover Neskollen, før man snur på toppen og løper ned igjen langs gangvei (asfalt).

I tillegg til "Neskollen opp/ned", arrangeres følgende distanser i årets jubileumsløp:

10 km på en flat, lettløpt løype.

«Hvamsdilten», et barneløp for barn i alderen 0-10 år (2 aldersklasser). Barneløpet er gratis.

Dato: 22.september

Tid: Første løp starter kl.10. Det åpnes for henting av startnummer fra kl.09:30.

Sted: Neskollen – Idrettsparken

Mange fine premier for topp 3 plasseringer samt uttrekkspremier – her er det vinnersjanser for alle.

Påmelding til opp/ned og barneløp:

Påmelding 10 km:

Mer informasjon om arrangementet finner du her:

Mer informasjon om 10 km finner du her: