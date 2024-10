Med start og målgang på Granåsen arena, bød både kvartmaraton og halvmaraton på utfordrende stier i det vakre terrenget. Totalt var det 1442 løpere som møtte opp til start i Granåsen lørdag formiddag. 502 ønsket å løpe kvartmaraton, mens hele 940 løpere stod på startstreken på halvmaraton.



Rekordpåmelding

Arrangørene i Midt-Norge Bedriftsidrettskrets kunne før løpsdagen melde om rekordstor interesse.

- Vi har opplevd stor pågang i siste liten, og med dagens påmelding kan vi fortsatt få flere deltakere før startskuddet går, uttalte arrangementsansvarlig Randi Riseth Sæther til nettavisa Nidaros dagen før løpet. Etter suksessen i fjor, med 1311 påmeldte, har Trondheim Skogsmaraton virkelig befestet seg som en favoritt blant terrengløpere i regionen.



Halvmaraton-seier til Marte Lien Johnsen og Per-Christian Færøvik Grieg

I kvinneklassen på halvmaraton var det Marte Lien Johnsen fra Bratsberg IL som gikk til topps med en tiden 1.26.39. Hun ble tett fulgt av klubbvenninnen Camilla-Marie Flaaten, som tok andreplassen på 1.29.49. Tredjeplassen gikk til Ragnhild Eide fra Trondheim, som kom i mål på 1.30.10.





Marte Lien Johnsen, her fra Trondheim maraton 2022. (Foto: Marianne Røhme)

I herreklassen var det Per-Christian Færøvik Grieg fra Varegg Fleridrett som vant med tiden 1.17.02. Jesper Lundin fra BUL Tromsø Friidrett fulgte like bak og sikret andreplassen med tiden 1.17.37, mens Øyvind Ytterhus Utengen fra Bratsberg IL fullførte på 1.18.46 og tok tredjeplassen.



Kvartmaraton: Vibeke Jensen og Sigurd Skogan Brensholm raskest

Kvartmaraton for kvinner ble vunnet av Vibeke Jensen fra Strindheim IL/Aider AS, som løp inn på 41.55. Runa Nykkelmo Ulvang fra Oslo tok andreplassen med tiden 44.29, og Johanne Wiig fra Klavestadhaugen kom på tredjeplass med 47.21.

På herresiden ble det Sigurd Skogan Brensholm fra Ogndal IL som gikk av med seieren, da han klokket inn på 37.31. Simon Utseth Sandvåg fra Sjetne IL kom på andreplass med tiden 40.01, mens Øystein Kvaal Østerbø fra Strindheim IL tok tredjeplassen med 40.52.



Trondheim Skogsmaraton vokser

Trondheim Skogsmaraton har hatt en jevn vekst siden oppstarten i 2019, og årets rekordpåmelding viser at løpet stadig tiltrekker seg flere løpere. Med flotte omgivelser i Bymarka og variert terreng har det blitt et fast innslag på høstkalenderen for mange løpeglade trøndere og tilreisende.

Det er ingen tvil om at Trondheim Skogsmaraton har befestet sin posisjon som et av de største og mest populære terrengløpene i Midt-Norge.



Her finner du alle resultater fra årets løp