Det 15. karuselløpet i Terrengkarusellen i Kristiansand gikk i området rundt Kjellandsheia. Det var fantastisk godt vær og 26 grader.

Løypene var på 4,5 km og 9 km. Løypa starter i skogsterreng, og stiger så den første km’en opp til et fjell­parti 60 moh, før den tar seg ned igjen mot vending, og returnerer på østsiden av Kjellandsvannet, med småkupert terreng og nydelig utsikt over vannet. Videre passerer løypa østsiden av Uffortjønn, før avslutningsstrekket mot mål, som sikkert var gledelig behagelig for dem som måtte ha brukt i overkant mye krefter på de hardere start­partiene.

Beste tider uansett alder fikk følgende løpere:

I vanlig løype ble det hos jentene seier til Solveig Steinsland (24:11), foran Anine Kallhovd (24:59), Caroline Viervang (26:04), Elisabeth Gill (26:55) og Birgitte Thomassen (27:35).

Hos guttene ble det seier til Truls Klungland (19:30), foran Simen Koland (19:36), Ole Holbæk (19:57), Tormod Klungland (20:10) og Marius Engeland (20:45).

Milslukeren fikk 93 deltakere (snaut 18 %), og her ble det jenteseier Mari Melsom Kristensen (65:16), foran Dung Tuyet Nguyen (66:24) og Teresa Pham (67:31).

Hos guttene ble det sterk seier til Preben Hafnor (40:56), foran Martin Knudsen (44:07) og Jan Rikard Olafsen (46:56).

Alle resultater



Fra starten av Milslukeren.



Fra starten på barneløpet.

Sverre Larsen har som vanlig intervjuet noen av de involverte

Truls Klungland (25) - vinneren av kort løype

- Det som pirret og engasjerte med i dag, var at jeg løp på hjemmebane! Løypa er teknisk hele veien, og løypa er krevende, så det er ikke rom for pauser underveis, sier Truls og smiler fornøyd.

Truls synes det var varmt ute i det fri i dag. Det var litt for varmt, men vi kan jo ikke klage på noe, heller ikke på varmen.

Emilia Øyna Arstad (5) - deltok i barneløpet

- Jeg har noen fine og gode sko til å løpe med. Jeg liker dem, og de har lilla farge! sier Emilia.

Det Emilia liker med løping er at det går fort. Og at hun får se seg litt rundt der hun løper!

Siri Kustås (29) - deltaker

- Det som er gøy med løpene i Søgne, er at vi får god mosjon. Vi får sett terrenget, og vi møter mange koselige og greie folk, sier Siri.

Siri løper sammen med mange koselige og greie jobbkolleger, og det er gøy og spennende at mange av dem deltar.

Gisle Handegaard (51) - deltaker

- Karusellen gjør at jeg kan presse meg i de ulike løpene. Og jeg kan måle meg mot andre, og dette klarer jeg ikke like godt ved å gjøre det alene. Karusellen er for alle uansett form og forutsetninger, og det er veldig bra kvalitet på det som arrangeres her i sør. Det er ei veldig fin løype. Det er variert terreng, og løypa er godt merka, sier Gisle.

Det som Gisle liker best med mosjon er at man får komme seg ut i naturen. Og så er karusellen alltid noen forskjellige løyper som man kan lære å kjenne, og så er det nesten hver uke, gjennom hele sesongen, bare avbrutt av ferier.

Ole Johan Bueklev (59) - arrangør fra Repstad BIL

- Det som venter deltakerne her i dag, er ei flott og variert skogsløype. Den har blitt litt blaut etter regnskyllet som har vært i det siste. Så man bør ta det pent og forsiktig siden det er glatt og sleipt noen steder, sier Ole med et smil.

- Samfundets skole på Oftenes har vært ute i denne løypa. Skolen har plassert ut kunstige dyr på slutten av løypa. Og de som ikke løper eller går på tid, bør så absolutt ta seg tid til å stoppe og å se på dette, sier Ole.



Det var muntre og hyggelige toner som vi fikk servert fra Kristiansand Postorkester før og etter løpet.