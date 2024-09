Håkon Sørstad (16) vant 3000 meteren (8.29,19) i gutter 16. Ull/Kisa-gutten som egentlig er fra Lier vant også hinder på fredag. Men det ble bronse på 800 meter.

– Jeg gikk for tre gull her på Bislett, men jeg var klar over at det ville bli vanskelig. Ikke uventet ble det 800 meteren som ikke gikk i min favør, oppsummerer han.

Håkon liker de litt lengre løpene. Han var likevel veldig tett på finale på 800 under junior NM i Bodø.

– Her fikk jeg en sjuendeplass under U-20 mesterskapet på 1500 meter som sammen med dagens øvelse er langt mer passende distanser for meg, oppsummerer han.

I fjor tok Håkon to sølv og en bronse på UM.

– Jeg har utviklet meg veldig. Jeg har senket mine bestetider kraftig på alt fra 800 til 5000 meter denne sesongen. På 1500 meter har jeg perset meg med over 20 sekunder, understreker Lier-gutten som ble nummer ni under U-18 EM på hinder.

Ulrik Jåvoll Hagen ble nummer to 8.32, pers med nesten fire sekunder. Nummer tre ble Martin Tjelle fra Nittedal på 8.36. Han løp noen sekunder over pers.

– Jeg var klar over at seieren i dag trolig ville gå til en av oss tre, sier Ulrik som presiserer at han har konkurrert lite den siste tiden. Beina ga gode svar på Bislett.

Ulrik tok to bronsemedaljer på UM i fjor. I år var det ett hakk opp med to sølv.

Martin Tjelle er det tredje sterke løperen i denne klassen. Han ble nummer fem på 5000 meter under U-20 NM på norsk årsbeste i klassen.

– Jeg har også senket mine bestetider veldig i år, sier Nittedølen som også er en lovende langrennsløper.

– En god kombinasjon, avslutter Martin Tjelle.



Martin Sølvberg Tjelle tar tredjeplassen. (Foto: Torbjørn Fjellheim)



Premiepallen 3000 meter G16: Ulrik Jåvoll Hagen, Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad og Martin Sølvberg Tjelle. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultatliste samlet for alle heat på 3000 meter G16:

Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 731 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL 8,38,01 8,38,01 8,29,19 New PB 2 49 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 8,35,75 8,35,75 8,32,54 New PB 3 484 Martin Sølvberg Tjelle Nittedal IL 8,34,16 8,34,16 8,36,36 4 372 Axel Wold Møller Koll, IL 8,38,03 8,38,03 8,43,67 5 255 Christian Magnus Lothe Hitland IL Gular 9,27,84 8,48,07 New PB 6 127 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 8,48,57 8,48,57 8,51,94 7 376 Haakon Røvik Svanæs Koll, IL 9,02,44 9,02,44 8,52,09 New PB 8 46 Trym Gjedebo-Skarpeteig Bøler IF 9,18,90 9,18,90 8,55,93 New PB 9 248 Martin Mjelde IL Gneist 8,50,48 8,50,48 8,58,02 10 291 Isak Aronsen Hæstad IL i BUL Tromsø 9,21,04 9,21,04 9,02,22 New PB 11 589 Adrian Monkvik Sarpsborg AIL 8,48,23 8,48,23 9,03,40 12 503 Iver Jebsen Hoem Øygarden IL 9,21,34 9,21,34 9,15,77 New PB 13 447 Lauritz Dyrkolbotn Mandal & Halse IL 9,15,92 14 332 Alfred Lauvsnes Hovdet IL Skjalg 9,38,63 9,38,63 9,23,72 New PB 15 367 Leon Tveito Jølster IL 9,49,61 9,49,61 9,25,76 New PB 16 507 Julian Fagerli Rana FIK 9,44,18 9,44,18 9,29,57 New PB 17 243 Daniel Wasbø IL Gneist 9,25,21 9,25,21 9,38,28 18 318 Vebjørn Prigge IL Nybrott 9,42,5 9,42,5 9,40,25 New PB 19 197 Henrik Holberg Heming IL 9,26,39 9,26,39 9,43,09 20 738 Marius Myran Ullensaker/Kisa IL 10,18,57 10,18,57 9,51,37 21 323 Hans Øyvind Sundve IL Sandvin 9,37,31 9,37,31 10,02,89 New PB 11 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett 9,10,47 9,10,47 DNF 253 Sondre Haukanes IL Gneist 8,43,25 8,43,25 DNF



Håkon Sørstad hadde tydeligvis ikke brukt opp alle kreftene på sine tre øvelser i UM. (Foto: Torbjørn Fjellheim)