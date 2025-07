Varmen fortsetter både i Bergen og landet forøvrig. De våte og kalde svampene langs banen fikk mye å gjøre under kveldens 5000 meter-finale. Nederlandske Niels Laros, som i ung alder begynner å bli godt etablert i verdenseliten, så ut til å ha god kontroll på løpet hele veien og avgjorde på sedvanlig vis med en sterk sisterunde. Vinnertiden ble 13.44,74.



Det var lang rekke store deler av løpet, med grønnkledde Griggs i front. (Foto: Arne Dag Myking)



Laros hadde kontroll, men den som dro feltet helt fra start og nesten helt til mål var irske Nicholas Griggs. I en periode hadde han også en luke på 15-20 meter. Laros og Andreas Fjeld Halvorsen lå fremst i hovedfeltet, men så ikke ut til å ha noe hastverk med å hente inn lederen. Men da de bestemte seg for å gjøre det, så skjedde det raskt.



Griggs viste styrke og initiativ i dag. Han viste også fram en god spurt etter å ha dratt feltet nesten hele veien. (Foto: Arne Dag Myking)



Fjeld Halvorsen, som var blant medaljekandidatene på forhånd, åpnet løpet avventende midt i feltet, mens lagkamerat Vetle Farbu-Solbakken lå blant de 2-3 bakerste.



Niels Laros og Andreas Fjeld Halvorsen leder an i hovedfeltet med iren Griggs noen meter lenger fram. (Foto: Arne Dag Myking)

Ved passering 4000 meter var Griggs fortsatt i front, mens Farbu-Solbakken hadde sluppet feltet og danske Joel Lillesø hadde brutt løpet. Sistnevnte ble europamester på 10000 meter for to dager siden.



Med et par runder igjen til mål gikk farten opp. Imad el Goumri viste seg litt fram i tet med Laros på skulderen. Fjeld Halvorsen lå da i 5-6. posisjon. Så startet den siste runden, og Laros var endelig fremme i tet. Frontløper Griggs lå i ryggen hans men ytterligere syv mann fulgte tett bak.

På siste bortre langside kom Fjeld Halvorsen seg litt fram, men ble ganske snart rundet av briten Will Barnicoat. Da ble han litt innestengt. Ut på oppløpet viste Laros hvorfor han er blitt mye omtalt de siste to årene. Han så veldig sterk ut og ingen kunne matche ham inn mot målstreken. Griggs fulgte på med en god spurt etter å ha dratt feltet så lenge. Sølv til Irland. Barnicoat ble nummer tre mens Fjeld Halvorsen ble nummer fem på 13.44,74.



Andreas Fjeld Halvorsen i rygg på Niels Laros. (Foto: Arne Dag Myking)



Andreas Fjeld Halvorsen var ikke helt fornøyd i pressesonen etter løpet:

- Jeg er ikke happy med dette. Det er noen plasser bak der jeg hadde håpet å være. Men jeg følte meg ikke hundre i dag, og da er det sånt som skjer, sa han til NRK.

Han hadde selvfølgelig et ønske om å henge med i tetgruppa hele veien og ha litt å gi på med på siste runden.

- Jeg merket at jeg begynte å få det litt med 800 meter igjen. Jeg prøvde å være med på sisterunden, men det var ikke noe mer igjen, sa han videre og konstanterte at han bare må tilbake igjen å jobbe.



Andreas Fjeld Halvorsen havnet noen plasser bak det som var målet. Det ble tungt på de siste rundene. (Foto: Arne Dag Myking)



Vetle Farbu-Solbakken hang med på halen av feltet en god stund, men måtte etter hvert slippe. I mål ble han nummer 20 med 14.37,25.



- Det stemte ikke helt i dag. Jeg løp et minutt bak pers. Nå får jeg bare ta det rolig et par dager, sa Vetle Farbu-Solbakken til NRK etter sin 20. plass og tiden 14.37,25.

- Det var brutalt da det var 2000 meter igjen, men det ble i hvert fall ikke DNF, forteller han videre.



Vetle Farbu-Solbakken lå på halen lenge, og måtte la hovedfeltet dra avgårde etter hvert. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 5000 menn finale

Plass Navn Nasjon Født Tid Annet 1 Niels Laros NED 17.apr.05 13.44,74 2 Nicholas Griggs IRL 18 Dec 2004 13.45,80 3 Will Barnicoat GBR 24.mar.03 13.46,11 4 Kamil Herzyk POL 14.apr.04 13.46,73 5 Andreas Fjeld Halvorsen NOR 14.sep.05 13.47,52 6 Jonathan Grahn SWE 30 Dec 2004 13.47,98 7 Imad El Goumri FRA 07.jul.04 13.48,16 8 Duarte Santos POR 24.jul.03 13.48,28 PB 9 Aurélien Radja FRA 31.mar.04 13.52,59 10 Callum Morgan IRL 18.jun.03 13.53,18 11 Aleix Vives ESP 27.sep.04 13.53,97 12 Konjoneh Maggi ITA 31 Dec 2003 13.54,74 PB 13 Jaime Migallon ESP 22.mar.03 13.55,15 14 Edward Bird GBR 11.jan.05 13.56,82 15 Antonin Saint-Peyre FRA 23 May 2003 14.08,90 16 Theodor Schucht GER 03.nov.03 14.10,22 17 Benne C. Anderson GER 24.jun.04 14.13,88 18 James Dargan GBR 17.sep.05 14.14,42 19 Unai Naranjo ESP 25 May 2005 14.30,98 20 Vetle Farbu-Solbakken NOR 25.sep.03 14.37,25 Joel Ibler Lillesø DEN 17.nov.03 DNF Abdel Laadjel IRL 09.sep.03 DNS

Joel Lillseø fra Danmark fikk ikke samme opptur som to dager tidligere, da han ble europamester. Lørdag kveld brøt han på 5000 meteren. (Foto: Arne Dag Myking)