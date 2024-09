- Jeg har bare noen småfeil, og er veldig godt fornøyd, sa Minna Wingstedt etter å ha løpt inn til sitt andre NM-gull under NM-uka i Verdal.

Torsdag var Halden-løperen best på langdistansen i yngste juniorklasse for dame. Da det i dag var mellomdistanse var hun igjen best:

- Jeg hadde kanskje håpet på ett gull, men det er bare veldig moro å få med seg to stykker, smilte hun.

I dag var Ine Bohnhorst Tegdan og Juni Hagelid Norheim – begge fra Freidig – nærmest Wingstedt.

Hos de eldste juniorjentene var det i dag nytt navn på toppen:

- Mellomdistanse passer meg bra, og i dag har jeg løpt et veldig godt teknisk løp, hvor jeg bare var usikker et par steder, sa Anna Taksdal om sin vei til toppen av pallen.

Dermed ble det andreplass på torsdagens vinner – Mathea Gløersen. Mina Akiko Johnsen ble nummer 3.



I yngste juniorklasse for herrer kunne Jonas Fenne Ingierd juble for seier og NM-gull:

- Det var deilig, sa han i solskinnet i Verdal.

- I dag var det viktig å ha en god plan hele veien, og solid retning ut fra hver post. Det lyktes jeg bra med.

Når Jonas Fenne Ingierd lykkes er det vanskelig å holde jevne steg. I dag var torsdagens vinner – Sondre Olaussen – nærmest, og tok sølv. Erlend Sommerhein tok bronse.



Iver Dalsaune Thun løftet seg fra 4. plass på torsdag til NM-gull i dag:

- Formen i dag var mye bedre enn på torsdag, forklarer han.

Da var det noe magevondt, men i dag var det kjappe steg mellom postene til toppen av pallen for Freidig-løperen.

Med seg på pallen fikk han Philip Lehmann Romøren på andreplass og klubbkamerat Kristoffer Strømdal Wik på 3. plass.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D17-18, 3 090 m:

1) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 24.05,

2) Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig, 24.54,

3) Juni Hagelid Norheim, Freidig, 24.59,

4) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 26.12,

5) Ronja Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 26.34,

6) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 26.52.

D19-20, 3 400 m:

1) Anna Taksdal, Ganddal IL, 25.58,

2) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 26.11,

3) Mina Akiko Johnsen, Sturla, IF, 27.15,

4) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 28.19,

5) Anja Hole, Halden SK, 28.21,

6) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 28.50.

H17-18, 3 700 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 21.32,

2) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 22.10,

3) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 23.22,

4) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 23.33,

5) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 24.19,

6) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 24.26.

H19-20, 4 120 m:

1) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 26.25,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 27.15,

3) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 28.07,

4) Axel Aalde, Nydalens SK, 28.26,

5) Oliver Plassen Brandvol, OK Moss, 29.19,

6) Andreas Vistnes Myklebost, Halden SK, 29.57.