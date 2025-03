Løypa vil være ei rundløype på 1 km som løpes tre ganger for menn senior og veteran, to ganger for menn junior samt kvinner junior, senior og veteran. I tillegg vil det være ungdomsløp over 1 km og et barneløp på 300 m.

Det individuelle mesterskapet vil foregå lørdag 5. april, mens det er klubbstafett søndag 6. april. Stafetten består av 6 x 1 km der to løpere fra samme klubb løper annenhver gang. I stafetten er det bare to klasser – kvinner og menn senior.

Sjøl om løypa foregår på en travbane, så er den langt fra flat. Bakkene er imidlertid ikke lange, men det er flere små kneiker opp og ned på hver runde. Underlaget vil være grus på de strekkene som foregår på selve veddeløpsbanen og noe tustete gras på indre bane.

Mesteparten av den 1 km lange runden går på gras, men det er også noen grusparti.

I fjor ble seniorklassene i NM vunnet av Selma Løchen Engdahl og Jacob Boutera. Det var også god deltakelse i ungdomsklassene og flere av veteranklassene. I år vil NM kollidere med Drammen 10k, men så stor som løpebølga er nå, så bør det være løpere nok til å fylle både Bjerkebanen og Strømsø-sida i Drammen.



Vårens NM terrengløp er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo og Akershus friidrettskrets og Ull/Kisa friidrett. Mer info er å finne på arrangementets heimeside.