Nok en gang har SK Vidar gleden av å arrangere NM i terrengløp, men denne gangen er det Ekebergparken som står som arena, og ikke Frognerparken. Løypa byr på utfordringer og vakre omgivelser med naturskjønne stier og skulpturer i hjertet av Oslo.

Sterke navn i herreklassen

Blant de fremste utfordrerne i herreklassen finner vi regjerende norgesmester Senay Fissehatsion fra Ull/Kisa. Etter en sterk sesong med personlige rekorder på både 3000 meter og 10 kilometer, har han gode sjanser til å forsvare sitt NM-gull fra i fjor. Fissehatsions forrige løp var også et terrengløp, men da over hele 30 kilometer. Dette var hans lengste løp noensinne. Se video fra Lidingöloppet her.

En annen å se opp for er Tjalve-løperen Magnus Tuv Myhre, som tross en sykdomspreget sesong nå er tilbake. Tuv Myhre, som tok EM-sølv på lang løype i 2022 og NM-gull i 2021, kan være en het medaljekandidat. For drøye to uker siden sørget han for løyperekord i Skjennungstua open.



Senay Fissehatsion fra Ull/Kisa er god både på gate og i terrenget. Her vant han terrengløpet Waranderloop i Nederland for et snaut år siden. Blir det gull på søndag? (Foto: Bjorn Paree)

Fredrik Sandvik, også fra Ull/Kisa, jakter sin første NM-medalje i terrengløp. Han har variert litt i prestasjonene denne sesongen, men potensialet til å blande seg inn i medaljekampen er absolutt til stede. Jacob Boutera, som tok NM-sølv for to år siden, stiller også til start. Han ble norgesmester da terreng-NM kort løype ble arrangert på Bjerkebanen i april.

Andre sterke navn inkluderer Simen Halle Haugen fra Tjalve og Vegard Warnes fra Svorkmo, som nylig imponerte med NM-sølv på 5 kilometer. Tidligere i høst vant han 5-kilometeren under Trondheim maraton.





Jacob Boutera (Ull/Kisa) imponerte med godt rykk og seier under NM kort løype i april. Han blir naturligvis gullkandidat også denne helgen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Mange medaljekandidater i kvinneklassen

I kvinneklassen er det knyttet stor spenning til hvem som vil gå seirende ut. Maria Sagnes Wågan fra Namdal stiller igjen på startstreken etter å ha sikret seg hele seks medaljer fra tidligere NM i lang løype, inkludert gullet fra 2015. Hun er en klar kandidat til å ta medalje også i år. Hun skulle ha løpt Lidingöloppet for to uker siden, men uteble derfra. Uvisst hvorfor. Sigrid Jervell Våg fra Tjalve startet sesongen i år med senking av pers på halvmaraton og seier på 10-kilometeren i Grue. Hvis formen er der, er hun en het kandidat til gjev plassering.



Sesongen startet bra for Sigrid Jervell Våg, med ny pers på halvmaraton i Polen. Er hun fortsatt i god form? (Foto: Privat / Jervell Våg)

Andrea Modin Engesæth fra BUL, norsk mester fra 2021, har hatt en god sesongoppbygging og stiller som en sterk utfordrer. Selma Løchen Engdahl fra Orion vant gullet i kort løype i april, og Annie Bersagel fra Tjalve har alltid medaljeambisjoner. For fire uker siden vant hun halvmaraton under Oslo maraton.



Unge talenter klare for ungdoms- og juniormesterskapet

I tillegg til seniorutøverne vil også juniorer og ungdommer kjempe om medaljer i helgens mesterskap. Spesielt spennende blir det å følge Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa i 17-årsklassen. Hun vant 16-årsklassen i fjor og er en klar favoritt til å prestere på 4 kilometer-distansen.





Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson har hatt en ny god sesong. Hun stiller som het kandidat i 17-årsklassen. Her fra gull-løpet under NM kort løype i april. (Foto: Samuel Hafsahl)

I menn junior er Ull/Kisas Andreas Fjeld Halvorsen regjerende mester og har vist sterke takter til tross for en noe ustabil sesong. Magnus Øyen fra Rindal, sammen med Kristian Bråthen Børve og Lukas Buncic, er også løpere å følge nøye, da de alle har imponert med gode tider på 3000 meter tidligere i år.





Andreas Fjeld Halvorsen (7), her fra NM kort løype, er regjerende mester. Eivind Øygard (6) stiller som medaljekandidat i seniorklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)

Søndagens høydepunkt

Med et variert startfelt og krevende løyper blir det en spennende dag i Ekebergparken søndag 13. oktober. NRK1 vil sende live fra arrangementet, med start kl. 12.15. Enten du er på plass i parken eller følger med fra stua, er det duket for fartsfylte og tette dueller i Norges mesterskap i terrengløp lang løype.



Se på NRK1 fra 12.15, søndag 13. oktober