Søndag går Nesodden På Langs med 383 påmeldte og Fredrikstadløpet med 240 løpere pluss NM i terrengløp på Ekeberg med 222 løpere påmeldt. Drøye timen unna Oslo finner vi også Re-MILA i Vestfold med 328 påmeldte. Og flere kan det bli for i flere av løpene kan du melde deg på helt fram til start.



Vi fortsetter artikkelen med der vi begynte: Nøklevann Rundt



Vakkert rundt Nøklevann: Her passerer vinneren av 10 km i forfjor, Petter Rypdal, som også har løyperekorden i løypa etter den ble forlenget til akkurat 10 km i 2019. (Foto: Sylvain Cavatz)



Her kan du lese om Nøklevann Rundt alle tidligere år siden løpet startet i 1982: Reportasjer på kondis.no, deltakertall og alle tidligere vinnere.



Nøklevann Rundt lørdag 12. oktober

på Haraløkka idrettsanlegg på Bøler



Program:

11:00-13:45 Startnummerutdeling ute i teltet foran klubbhuset.

12:00 Start Barneløp, ca. 500 m, fellesstart, for 0-5 år

12:10 Start Barneløp, ca. 900 m, fellesstart, for 6-11 år

12:45 Start 5 km, pulje 1

12:47 Start 5 km, pulje 2 (forbehold om antall deltagere)

13:25 Start paraløpet, ca 500 m

13:35 Premieutdeling 3 beste på 5 km

13:40 Premieutdeling klassevinnere på 5 km

14:00 Start 10 km, pulje 1

14:02 Start 10 km, pulje 2

14:04 Start 10 km, pulje 3

14:06 Start 10 km, pulje 4

14:08 Start 10 km, pulje 5

14:10 Start 10 km, pulje 6

15:30 Premieutdeling 3 beste på 10 km

15:35 Premieutdeling klassevinnere på 10 km

15:40 Premieutdeling 3 beste i bakkesprinten ved Rustadsaga



Kongen av Nøklevann Rundt: Anders Gløersen bor rett ved Haraløkka, som er stedet for start- og mål for Nøklevann Rundt. Han er best kjent som en av Norges beste langrennsløpere og har vunnet Nøklevann Rundt hele seks ganger. Bildet er fra i fjor da han ble nr. 4. (Foto: Sylvain Cavatz)



Kollektivtransport i Oslo til Bøler:

Ved Bøler senter er det T-banestasjon på linje 3 til Mortensrud og bussholdeplass for linje 58 Nydalen-Bøler, linje 76 Helsfyr-Mortensrud, linje 76 Helsfyr-Bøler og linje 79 Grorud - Åsbråten. Det er 1 km gangavstand fra Bøler T-bane til start, sekretariat og garderober. Det er også mulig å benytte holdeplass Olav Nygards veg for buss linje 58, 76 eller 79, eller T-bane linje 3 til Ulsrud.





Bøler IFs klubbhus: Her kan du hente startnummer, etteranmelde deg (i teltene utendørs) eller oppholde deg innendørs i løpets kafeteria. (Foto: Per Inge Østmoen)