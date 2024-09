Med 29:37 og ni sekunders margin tok Henrik Nilsson en ny knepen seier foran nesen på Jarle Marvik i årets niende løp i Kongsvingerkarusellen tirsdag 10. september. Nykommeren Martin Nygaard løp inn som tredjemann ca. to minutter bak tetduoen. Cathrine Andersen var best av de to damene i feltet med 35:59.

Mens det i begynnelsen av juni var 35 løpere som tok den 7,5 km lange runden rundt Bæreia, samlet høstutgaven bare 12 løpere. Kongsvingerkarusellen avsluttes på Liermoen tirsdag 24. sepember der løperne som i vårutgaven kan velge mellom 5 og 10 km.

Samleside for Kongsvingerkarusellen

Aktive 20 år+ menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Henrik Nilsson M 20-31 0:29:37 2 Jarle Marvik Vikings M 32-44 0:29:48 3 Martin Nygaard Jazzy Arafat M 32-44 0:31:39 4 Kristian Lindteigen Tobøl M 32-44 0:32:27 4 Hans Kristian Snare Granli IL M 32-44 0:32:27 6 Marius Fjell Granli il M 32-44 0:33:27 7 Rasmus Rosager Kongsvinger M 45-59 0:34:43 8 Thomas Hagen Kongsvinger M 45-59 0:36:10 9 Kjell Langfoss Åbogen M 60-99 0:40:34 10 Runar Finnstun Kongsvinger M 60-99 0:50:30 Aktive 20 år+ kvinner: 1 Cathrine Andersen Skarnes K 32-44 0:35:59 2 Marthe Sunde Kirkemo Kvik K 32-44 0:39:40

