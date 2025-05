Maihaugenløpet er et ca. 2,3 km langt terrengløp som arrangeres i flotte omgivelser inne på museumsområdet som utnyttes på fin måte. Løpet ble arrangert for 42. gang av SI Aktiv Lillehammer i samarbeid med Litrim. Hageland - Andreassen Blomster var løpets sponsor.

Det er gledelig at vi også i år har så stor oppslutning om disse karuselløpene. Forrige uke hadde vi rekordoppslutning om Kringsjåløpet med hele 582 deltakere, sier Finn Olsen, som har vært primus motor for Sørdalskarusellen siden starten for 44 år siden.

Her er resultatene fra fellesstarten onsdag kveld

Og her er resultatene for de som løp virtuelt og registrerte sin egen løpstid

Strandtorgløpet er det neste løpet i Sørdalskarusellen med fellesstart onsdag 14. mai kl 19:00 og virtuelt i tiden 10. til 13. mai.

Teten i kvinneklassene rett etter passering av skolestua. Her ligger Ragnhild Haukåen (504) fra Sør-Vekkom Lauparlag i tet foran Mari Nordlunde (620) fra Gausdal Skiklubb, som ble raskeste kvinne i mål. Bak ser vi den kjente skiløperen Lotta Weng (477) fra Raumnes & Årnes, Liv Iren Hove (336) fra Lillehammer, Anna Helene Grønberg (662) fra Lillehammer IF, som ble vinner av K 16- 19 år. Videre nok en kjent skiløper Johanne Hauge Harviken (626) som representerer Raumnes & Årnes, Julie Jeistad (604) fra Lismarka skilag, Ane Melbø (552) fra Vingrom IL og Kristin Haug (103) fra Lillehammer If, vinner av K 12 – 15 år.

Nest raskest. Vegard Skrede fra Hardbagg IL ble nest rakeste løper i mål, og vinner av klasse M 20 – 29 år.

Nummer tre og fire. Christoffer Rüger (541) fra NTG Lillehammer ble tredje rakeste løper og vinner av klasse 16 – 19 år. Her sammen med Storm Haugenes Pedersen fra Hovden Sportsklubb som ble fjerde beste herreløper og br, 2 i klasse M 20 – 29 år.

Teten i andre starpulje rett etter start ledes av Kristoffer M Skjerping (130) fra NTG Lillehammer, som for øvrig vant klassen M 30 – 39 år. I bildet ellers ser vi Vegard Børsheim (3) fra Nordre Ål løperkubb og den tidligere skiskytteren Lars Berg (134) som nå representerer Madshus.

Stor fart forbi smiua til storgarden Bjørnstad på Maihaugen. Einar Håkon Christian Rose (531) i teten Rose er oldebarnet til den gamle revystjerna Einar Rose og en dyktig løper, her foran Sondre Midtsveen Aa fra Ringerike Skiklubb (598) og Olav Engen (524) fra Lillehammer Sport.

Mellom gamle hus. Løpet går i idylliske omgivelser inne på friluftsmuseet på Maihaugen. Her ser vi Jørn Gunnar Kleven (33) fra Eidsiva BIL foran Audun Løhre (641), sjefen på Gausdal Landhandleri.

Speil. Da løperne passerte Søndre tjern fikk vi en fin speiling i vannet, med Vingnes i det fjerne.

Ivrige trimmere litt lengre bak i startfeltet. Eldbjørg Solem Skogli (516) fra NAV innlandet og Eivor Løkken (35) i flott driv mot mål med husa på Øygarden som kulisse i bakgrunnen.

Målet er nådd for seks år gamle Magnus Gislberg Røed (713) fra Roterud IL, Gabriella Bereuetti (579) og Tine Kroken Karlsen (618).