(Alle foto: Stein Arne Negård)

Bildegalleri fra begge dager kommer senere søndag kveld!

Løpets ildsjeler (fra venstre): Geir O. Rønning, Tore Hermansson og Dag O. Rønning.

Her stilte eliteløpere, mosjonister og veteraner opp. Løypelengder og vanskelighetsgrad valgte løperne etter eget ønske. Klasseinndelingen var både lørdag og søndag:

Herrer A-lang og Damer A-lang 5,8km 8,5 km

Herrer A-mellom og Damer A-mellom 4.1 km 4,9 km

Herrer A-kort og Damer A-kort 2,8 km 3,3 km

B-åpen og G/J 13–16 år 3,3km 3,5 km

C-åpen 2,6 km 3,2 km

N-åpen 1,8 km 1,9 km

Arrangørens beskrivelse av kart og terreng:

Kart begge dager: Åstbrua – Hynna. Revidert og utvidet 2024. Ekvidistanse 5 meter. A-lang: målestokk 1: 10 000 begge dager. Øvrige løyper: målestokk 1: 7 500.

Terreng: Store deler av området er lettløpt fjellterreng, åpen gran- og furuskog og en god del myr. Små høydeforskjeller, med småkuperte og detaljrike partier. Orienteringsteknisk krevende A-løyper. Noen områder har til dels steinete bunn. Km-tid for de beste forventes ned mot 6.00. Lørdagens løp går på østsida av Åsta, søndagens går på vestsida (med unntak av siste post). Det har kommet mye nedbør de siste ukene, og det er svært bløtt i terrenget. Enkelte grassletter og forsenkninger/groper står under vatn. Vis forsiktighet ved kryssing av strie bekker og områder med mye steingrunn.

Fra varmt til vått

Lørdag var det strålende varmt vær og mange koste seg på samlingsplass før og etter løpet. Det var et krevende, nytt terreng med mye stein og steinur. Søndag viste været seg fra en annen side, bare rundt +13/14 grader og regn. Men som o-løpere sier: “Det finnes ikke dårlig vær …..” Det var grei løpstemperatur bare man kom i gang, og fokuset var på orienteringen i det forholdsvis krevende o-tekniske terrenget.

Lørdag startet 259 løpere, og søndag 184 løpere. Løpere som vinner får "heder og ære", da dette er et enkelt løp med rimelig startkontingent.

De beste Gammelskolla 2-dagers, dag 1:

Samlingsplass i sol lørdag.

Herrer A-lang, 5 830 m: 1) Anders Vister, Bækkelagets SK, 36.31, 2) Olivier Blanc-Tranchant, OK Denseln, 38.26, 3) Olai Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 38.43.

Herrer A-mellom, 4 050 m: 1) Ståle Sønsterudbråten, Lillomarka OL, 34.35, 2) Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL, 35.12, 3) Asgeir Lium, Fet OL, 35.13.

Herrer A-kort, 2 830 m: 1) Øyvind Haugen, , 30.46, 2) Arne Arnesen, Hamar OK, 32.16, 3) Øistein Wangen Hagen, OK Øst, 36.06.

H13-16, 3 250 m: 1) Iver Aarseth, Nydalens SK, 46.06, 2) Torgrim Hasle Haslestad, Ringsaker OK, 46.12.

Damer A-lang, 5 830 m: 1) Svetlana Mironova, Halden SK, 44.39, 2) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 45.07, 3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 46.42.

Damer A-mellom, 4 050 m: 1) Chloé Haberkorn, FRA - National team, 35.57, 2) Kristina Skjevdal, Røros IL, 39.11, 3) Emma Green, Heming Orientering, 40.47.

Damer A-kort, 2 830 m: 1) Trine Ruud Bråten, Raumar Orientering, 35.43, 2) Emily Benham Kvåle, Hadeland OL, 35.52, 3) Kari Elisabeth Natvig, Nittedal OL, 36.00.

D13-16, 3 250 m: 1) Signy Hellerud, Nydalens SK, 47.01.

B-åpen, 3 250 m: 1) Martin Lien Støen, Lillehammer OK, 38.03, 2) Sebastian Vangen Rønning, , 38.06, 3) Roar Sigurdsen, Ringnes BIL, 41.10.

C-åpen, 2 610 m: 1) Elias Hauge Bjugan, Halden SK, 28.27, 2) Astrid Hellerud, Nydalens SK, 32.54, 3) Helge Giil, Rond OL, 41.36.

N-åpen, 1 820 m: 18 løpere, bare vinnere.

Sindre Rønning ut fra start.

Jan Schmid ut fra start.

En fornøyd Anna Ulvensøen etter løpet lørdag da hun ble nr 2. Søndag vant helårsutøveren fra Nydalens SK D-lang.

En tørst Ståle Sønsterudbråten etter seiersløpet i H-mellom lørdag.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox lørdag

De beste Gammelskolla 2-dagers, dag 2:

Samlingsplass i regn søndag.

Herrer A-lang, 8 520 m: 1) Yngve Skogstad, Mo OK, 55.08, 2) Anders Vister, Bækkelagets SK, 1.02.05, 3) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 1.02.18.

Herrer A-mellom, 4 910 m: 1) Marius Bjugan, Halden SK, 36.29, 2) Mathias Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 37.56, 3) Even Lien, Gjø-Vard OL, 37.57.

Herrer A-kort, 3 270 m: 1) Helge Lye, Tyrving IL, 34.25, 2) Borut Seljak, , 39.33, 3) Øyvind Haugen, , 40.59.

H13-16, 3 530 m: 1) Torgrim Hasle Haslestad, Ringsaker OK, 36.05.

Damer A-lang, 8 520 m: 1) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.14.47, 2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.21.08, 3) Marion Huber Kaas, Nydalens SK, 1.25.15.

Damer A-mellom, 4 910 m: 1) Chloé Haberkorn, FRA - National team, 47.22, 2) Marthe Gløersen, Bækkelagets SK, 48.52, 3) Lovisa Tyldum, Lillehammer OK, 50.17.

Damer A-kort, 3 270 m: 1) Hildegunn Lindstad, OL Toten-Troll, 33.06, 2) Hannele Aulamo, Lappeen Riento, 33.41, 3) Kari Elisabeth Natvig, Nittedal OL, 34.54.

D13-16, 3 530 m: 1) Signy Hellerud, Nydalens SK, 41.02.

B-åpen, 3 530 m: 1) Martin Lien Støen, Lillehammer OK, 39.45, 2) Ingeborg Landstad, Nydalens SK, 43.40, 3) Jo Andreas Lien, Lillehammer OK, 51.14.

C-åpen, 3 210 m: 1) Elias Hauge Bjugan, Halden SK, 30.53, 2) Kristine Fjeld, Ringsaker OK, 38.10, 3) Erlend Fjeld, Ringsaker OK, 38.12.

N-åpen, 1 880 m: 15 løpere, bare vinnere.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox søndag

Marthe Gløersen ut fra start søndag.

Sverre Huber Kaas (til venstre) og vinneren av H-lang lørdag Anders Vister velger starttid søndag.

Jon Tyldum etter regnværsløpet søndag.

Kart- og løypediskusjoner hører altid med.