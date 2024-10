Kveldens natt-o løp var lagt til Mobekken i Maridalen. Her ble løypene innledet med en krevende skråli før en løp over i et mer småkupert terreng med en del tett vegetasjon. Kveldens debutant som løypelegger var årets vinner av O-Idol Mathilde Rekkertbø Koren, som fikk mye skryt for fine og utfordrende løyper.

I Legendar-klassen ble det en suveren seier til veteran og landslagstrener, Anders Nordberg, Nydalen, som vant den 3,8 km lange løypen med tiden 26,47 min. Han var da 1,09 min foran nr 2, Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad og ytterligere 38 sek foran Vegard Jarvis Westergård, Oppsal.

En av de 190 løperne som stemplet deltok på kveldens løp

I dames Kari-klasse ble det seier til Emma Arnesen, NTNUI, som brukte 33.30 min på sine 3,8 km. Hun var da 29 sek foran Nydalens Helena Karlsson og ytterligere 31 sek foran ) Anne M Hausken Nordberg, Nydalen.

Veteraner i ivrig veivalgs diskusjon etter målgang

Ola-klassen på 3,8 km ble vunnet av Ragnar Tonjer, Haugesund IL Orientering med tiden 31,30 min.

Lokal-klasseen på 3,6 km, som består for det meste av veteraner og ungdom/juniorer ble vunnet av Kari-Ann Ånensen, Oppsal for damer med tiden 39,11 min. Blant herrene Harald Bakke, Fossum, som bruke 34,35 min.

Harry Lagerts nattcup fortsetter neste uke med det siste innledende løpet, denne gangen er løpet lagt til Østmarka og Grønnmo.

Resultater

Legendar, 3 800 m:

1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 26.47,

2) Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad SK, 27.56,

3) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 28.34,

4) Alastair Thomas, NTNUI, 28.38,

4) Rasmus Rørholt Theisen, Nydalens SK, 28.38,

6) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 28.47.

Kari, 3 800 m:

1) Emma Arnesen, NTNUI, 33.30,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 33.59,

3) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 34.30,

4) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 36.18,

5) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 37.13,

6) Oda Scheele, NTNUI, 38.23.

Ola, 3 800 m:

1) Ragnar Tonjer, Haugesund IL Orientering, 31.30,

2) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 32.36,

3) Are Wigaard, Oppsal Orientering, 33.03,

4) Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL, 33.56,

5) Anders B. Øksenholt, Nydalens SK, 34.25,

6) Simen Eid Nielsen, Nydalens SK, 34.28.

Lokal Dame, 3 600 m:

1) Kari-Ann Ånensen, Oppsal Orientering, 39.11,

2) Silje Taraldlien, Fet OL, 40.28,

2) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 40.28,

4) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 43.36,

5) Ida Berge Gjellestad, Nydalens SK, 46.00,

6) Selja Boldingh Debernard, Nydalens SK, 46.27,

6) Ester Møll Nyiri, Nydalens SK, 46.27.

Lokal Herre, 3 600 m:

1) Harald Bakke, Fossum IF, 34.35,

2) Oliver Benberg, Bækkelagets SK, 34.59,

3) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 35.18,

4) Einar Lunøe, Nydalens SK, 35.31,

5) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 36.57,

6) Andreas N Aspelund, Nydalens SK, 37.56.

Rekrutt, 2 100 m:

1) Mikal Startnes, NOTEAM, 31.44,

2) Abel Maubach, Bækkelagets SK, 31.45,

3) Brigt Møll Nyiri, Nydalens SK, 43.43,

4) Mikkel Holte, Nydalens SK, 43.55,

5) Hans Lye, Nydalens SK, 44.28,

6) Tonje Haugen, NOTEAM, 58.34.

Jevn strøm av løpere i mål til kontroll av stempling og innlesning av tidtakerbrikken