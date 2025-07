Abdullahi Dahir Rabi stilte ikke til start på mesterskapets først løpsfinale på 10 000 meter torsdag, og Vegard Vesterhaug Warnes fra Svorkmo/NOI var dermed vår eneste representant.

Det ble ikke satt særlig fart før på den tredje runden av ungarske Karsai da feltet strekte seg godt ut med både det norske og de to nordiske håpene Joel Ibler Lillesø og Jonathan Grahn helt på halen.

Feltet la seg på tre blank feltet på de første kilometerne hvor løperne tidlig var bortom vannposten på langsida for å kjøle seg ned i varmen. Tyske Lukas Ehrle tok over ansvaret i front før ungareren gikk til for andre gang etter vel 3000 meter og fikk følge av italienske Nicolò Cornali - som senere brøt løpet. Warnes greide våkent å komme seg fram da det ble noen småluker i den lange rekken. Blant andre lå de to franske favorittene avventende bak den ungarske utbryteren som passerte 5000 m på 14:45.

Vegard Vesterhaug Warnes på halen av feltet fra start. (Foto: Arne Dag Myking)

Franske Antonin Saint-Peyre gikk så opp i tet, og både Lillesø og Grahn fulgte disiplinert på og ble med i den seks mann store gruppen som fikk en ordentlig luke. Vegard Vesterhaug Warnes kom seg samtidig framover i pulje 2. Farten gikk deretter klart ned i front, og de to gruppene med 16 mann ble helt samlet.

Warnes løp disiplinert uten store tempoendringer, og med 2000 meter igjen var både nordmannen, svensken og dansken med i tetgruppa. Med en runde igjen var det Grahn og Lillesø som dro til mens vår mann var bra med. På oppløpet ble det en skikkelig nordisk duell der Joel Ibler Lillesø passerte Jonathan Grahn rett før målstreken og kunne juble for gullet og ny pers på 29:05:45.

Bak ble det også dramatikk da Vegard Vesterhaug Warnes stivnet på oppløpet og gikk over ende etter nærkontakt med franske Antonin Saint-Peyre, men kom seg raskt på beina og sikret seg en meget god 6. plass på 29:11.69. Tiden er hårfint bak trønderens åssbeste på bane, men 38 sekunder bak hans tid fra gatene i Drammen 10K tidlig i april.

Stefano Cecere i front for tetgruppa med Vegard Vesterhaug Warnes bra med og på vei opp i feltet. (Foto: Arne Dag Myking)

Warnes side om side med nederlenderen Nathan Houwaard som peret på plassen bak trønderen. (Foto: Arne Dag Myking)

Oppløpet med Jonathan Grahn fortsatt foran Joel Ibler Lillesø. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 10 000 m finale menn: