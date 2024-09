- Det er utrolig irriterende, sa Kasper Fosser etter å ha løpt det norske førstelaget inn til 2. plass på dagens verdenscupstafett utenfor Kuopio i Finland.

Da hadde den norske ankermannen «kvittet» seg med alle de svenske lagene, og det var bare finske Mika Kirumla som klarte å holde tritt med Fosser på de siste postene av dagens stafett. Men Fosser gjorde en feil mot 13. post, og dermed passerte Gustav Bergman – for Sverige 2:



- Jeg får ikke helt tak på det grønne, og da går det dessverre for mye tid og jeg mister vinnersjansene, sa Fosser.

- Det er utilgivelig av meg, og veldig kjipt for jeg var mye piggere enn Gustav Bergman – og hadde løpt fra ham.

Men nå ble det i stedet Bergman som kunne gripe sjansen da Norge og Finland bommet, en sjanse den svenske veteranen grep:

- Jeg så at Kasper Fosser og Mika Krimula løp feil, og det var nødvendig for at jeg skulle ha muligheten i dag for Kasper (Fosser) var sterkere enn meg, sa svensken som kunne løpe over mål som vinner av dagens stafett for Sverige 2.

- Veldig synd for lagkonkurransen i verdenscupen også, konstaterte Fosser – som hadde fått et godt utgangspunkt av sine lagkamerater – Jørgen Baklid og Eirik Langedal Breivik – som innledet på de to første etappene for Norge 1 under dagens stafett.



Til slutt var det bare sekunder som skilte Sverige 2 på toppen av resultatlisten og Norge 1 på andreplass. Finland 1 ble nummer 3. Også de to andre norske lagene gjorde solide prestasjoner i de finske skoger i dag Norge 2 – med Lukasa Liland, Magne Dæhli og Håvard Eidsmo – løp i mål som 7. lag. Norge 3 – med Isak Jonsson, Yngve Skogstad og Sander Arntzen – var 8. lag i mål, men det er bare beste lag per nasjon som regnes i de offisielle resultatene.

Andrine Benjaminsen løper Norge inn til 2. plass (Foto: IOF)

- Når Sverige løper som de gjør i dag, er det lite å gjøre med dem. Så vi må være fornøyde med 2. plass, oppsummerte Andrine Benjaminsen på vegne av det norske stafettlaget etter dagens avsluttende stafett under verdenscupen utenfor Kuopio i Finland.



Da hadde Benjaminsen og hennes to lagvenninner, Ane Dyrkorn og Marie Olaussen, løp i mål snaue 3 minutter bak det svenske vinnerlaget, etter at ankerkvinne Benjaminsen hadde avgjort kampen om andreplassen i sin – og Norges favør. Dette mot Venla Harju og Simona Aebersold:

- Det var tøft. Jeg synes de løp veldig fort i starten, sa Benjaminsen om kampen mot årets sammenlagtvinner i verdenscupen (Aebersold) og den beste finske dameløperen (Harju).

- Men jeg klarte å «få» mine poster bra, dermed kom jeg godt inn i løpet og jobbet meg oppover.



Etter hvert handlet det – på sisterunden – om Benjaminsen og Harju.

- Jeg var nok litt sterkere enn henne, samtidig som jeg også orienterte bra.



Da ble det altså norsk 2. plass i årets siste verdenscupløp:

- Vi må være fornøyde med det slik som vi løper i dag.



Sikter dere helt mot toppen av pallen når vi kommer til VM i samme område (rundt Kuopio) til sommeren?

- Under EM var vi nær seieren, og kjempet om gullet hele veien. I dag var det litt lengre opp, men vi tar steg for steg, sa de norske jentene samstemt.

De var også sammen om å sikre den norske andreplassen i nasjonskampen i verdenscupen. Sverige – som vant begge dagens to avsluttende stafetter – gikk til topps. Under dagens damestafett var det 3 norske lag som leverte solide prestasjoner. Norge 3 – med Pia Young Vik, Oda Scheele og Gøril Rønning Sund – løp i mål som 6. lag.

Norge 2 – med lagoppstillingen Kamilla Steiwer, Ingrid Lundanes og Victoria Hæstad Bjørnstad – var 9. lag i mål. I de offisielle resultatene er det bare ett lag per nasjon som regnes.

Resultater:

Damer

1) Sweden 1 1.25.51 (Hanna Lundberg 28.06, Sanna Fast 28.12, Tove Alexandersson 29.32),

2) Norway 1 1.28.28 (Ane Dyrkorn 29.43, Marie Olaussen 29.18, Andrine Benjaminsen 29.26),

3) Finland 1 1.28.57 (Marika Teini 29.37, Maija Sianoja 29.22, Venla Harju 29.57),

4) Switzerland 1 1.29.41 (Paula Gross 29.51, Ines Berger 29.10, Simona Aebersold 30.39),

5) Sweden 2 1.30.56 (Johanna Ridefelt 29.29, Alva Sonesson 30.41, Karolin Ohlsson 30.45),

6) Norway 3 1.31.00 (Pia Young Vik 29.33, Oda Scheele 30.40, Goeril Roenning Sund 30.45),

9) Norway 2 1.33.59 (Kamilla Steiwer 30.18, Ingrid Lundanes 31.29, Victoria Haestad Bjornstad 32.10),

Herrer

1) Sweden 2 1.23.22 (Albin Ridefelt 28.26, Emil Svensk 27.45, Gustav Bergman 27.10),

2) Norway 1 1.23.24 (Jorgen Baklid 28.23, Eirik Langedal Breivik 27.48, Kasper Harlem Fosser 27.12),

3) Finland 1 1.23.31 (Teemu Oksanen 28.27, Eetu Savolainen 27.51, Miika Kirmula 27.12),

4) Finland 2 1.24.01 (Mikko Eerola 28.50, Touko Seppa 27.19, Akseli Ruohola 27.52),

5) Switzerland 2 1.25.22 (Jonas Egger 29.36, Fabian Aebersold 26.39, Joey Hadorn 29.06),

7) Norway 2 1.25.35 (Lukas Liland 28.41, Magne Daehli 28.26, Havard Sandstad Eidsmo 28.27),

8) Norway 3 1.25.46 (Isak Jonsson 28.44, Yngve Skogstad 28.42, Sander Arntzen 28.19),

Kilde: Norsk orientering