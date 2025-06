- Vi må være fornøyde med 5.plass i dag, sa Sigrid Haugskott etter å ha løpt i mål som ankerkvinne for det norske laget på dagens sprintstafett som innledet junior-VM i orientering i Italia.

- Om en ser på startnummeret, som viser at Norge vant i fjor, er det litt skuffende med 5. plass. Men fra fjorårets lag er det bare Ingeborg (Roll Mosland) igjen, så slik stafetten i dag utviklet seg er dette helt greit, fortsatte jenta som kom i mål snaue minuttet bak det tsjekkiske vinnerlaget. De vant foran Sverige og Ungarn – som spurtet helt til de siste meterne om sølvet på junior-VMs innledende øvelse. En innledning som ble ganske tøff for alle deltakerne i godt over 30 grader i den italienske sommervarmen.

Det norske laget måtte også slite litt fra start:

- Jeg følte at jeg bare hadde lange gaflinger, sa Ingeborg Roll Mosland etter sin førsteetappe.

Hun sendte ut Markus Hirsch på den andre etappen, før Jonas Fenne Ingierd gjorde et kjempeløp på den 3. etappen. Da var Norge nummer 2 i stafetten når Sigrid Haugskott skulle gjøre sin junior-VM dbut på ankeretappen: - Jeg så Tsjekkia litt i starten, men så gjorde jeg en feil og da forsvant hun. Det kom også opp flere gode løpere, og det begynte å bli tøft å løpe i varmen.

- På sisterunden ble det også en feil, men jeg tok meg kjapt inn igjen.

Dermed passerte 4 lag, og Haugskott øp i mål som 6. jenta, men da det bare er ett lag per nasjon som regnes i de offisielle resultatene ble det 5. plass på Norge i dag.

Det norske andrelaget, med Synne Sandven, Kristoffer Strømdal Wik, Jone Valdal, Sigrid Schmitt Gran, løp i mål som 20. lag, mens den norske 3. oppstillingen, med Minna Wingstedt, Sondre Olaussen, Emil Husebye Aamodt, Marie Kravdal, var 26. lag i mål under føste øvelse av årets junior-VM.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater