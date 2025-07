På arrangørens nettsider utropes vertslandet Italia og Spania som de største favorittene - sammen med Norge - som alle er til stede med en fullverdig tropp på 18 løpere.

Dansk-norske, Katrine Villumsen, president i Nordic Skyrunning Federation uttaler bl.a. på arrangørens nettsider:

«I 2025 består det norske ungdomslaget av åtte kvinner og ti menn. Vi har konsekvent fokusert på å skape et prestasjonsmiljø der omsorg og sikkerhet alltid er til stede. Lagets verdier er tillit, respekt og vennskap.

For noen år siden kom mange av løperne våre fra andre idretter som orientering og langrenn. I dag ser vi imidlertid at utøvere velger skyrunning som hovedidrett. Klubber over hele landet har nå skyrunning-lag og organiserer løp. Vi lanserte verdens første U20 Skyrunning-serie for flere år siden, noe som ga næring til både de unge talentene og interessen for sporten»