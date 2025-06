- Det har vært fire krevende uttaksløp – to i Norge og to i Finland. Dermed har alle løpere fått gode muligheter til å vise seg frem. Og allerede under de to første løpene på Fetsund fikk vi se noen virkelig gode prestasjoner, men noe av det som kanskje er mest gledelig var at det var hele 40 stykker som også dro til Finland for å løpe uttaksløp, sier landslagssjef Janne Salmi. I Finland – og VM-byen Kuopio – var det en tildels lettløpt mellomdistanse og en tøff langdistanse som utgjorde de siste løpene før laget til både årets første verdenscuprunde og VM, skulle tas ut.

- Mellomdistanse på uttaksløpene var kanskje mest relevant opp mot VM-stafetten, mens langdistansen søndag først og fremst var en tøff konkurranse hvor løperne virkelig måtte jobbe i mer enn 90 minutter. Med såpass lang løpstid i tøft terreng, ble det også avstander, og særlig til fordel for de norske herrene:

- Prestasjonene og tidene til Kasper (Fosser) og Eirik (Langedal Breivik) var ekstrem gode og de store marginene til resten ga en del å tenke på for de andre løperne også fra andre nasjoner. Det var imponerende god fart og teknikk på de tøffe løypene. Så det var en veldig «nice day at the office» for oss trenere, smiler Salmi. Nå skal ikke landslagssjef Salmi sette karakter, men ta ut lag til de representasjonsoppgavene som kommer i juni og juli:

- De aller beste viste en litt egen klasse under enkeltløp, og det er godt å se at vi har en god spiss. Men det er noe krevende, som alltid, å sette strek under et VM-uttak. Det er den mest ubehagelige del av denne jobben.

Fullt forståelig når det bare er 3 løpere per distanse under VM, men Norge er såpass heldige at en kan stille med 4 løpere både på langdistanse og mellomdistanse for herrer. Dette fordi Kasper Fosser har en egen plass på langdistanse som regjerende verdensmester og Eirik Langedal Breivik har en egen plass på mellomdistanse som regjerende europamester.

- Kasper (Fosser), Eirik (Langedal Breivik) og Andrine (Benjaminsen) har levert løp med høy klasse også under uttaksløpene, men bak dem er det blitt tettere.

- Men vi er trygge på at vi reiser både til VM og verdenscup med meget sterke lag med høye målsettinger.

Under sistnevnte består det norske laget av 9 løpere av hvert kjønn:

- Det innebærer at flere av de unge får mulighet til å løpe i landslagsdrakten.

En mulighet det gjelder å gripe om en skal leve opp til målsetningen i det norske laget:

- Både under verdenscupen i Idre og på VM skal vi være blant de beste nasjonene, og «plukke» medaljer og pallplasseringer på alle distanser.

Verdenscupen i Idre finner sted fra 18. – 22. juni, mens VM i Kuopio går fra 8. – 12. juli.

Program verdenscupen i Idre:

Onsdag 18. juni: kvalifisering

Torsdag 19. juni: langdistanse

Lørdag 21. juni: mellomdistanse

Søndag 22. juni: stafett

Program VM i Kuopio:

Tirsdag 8. juli: mellomdistanse kvalifisering

Onsdag 9. juli: mellomdistanse finale

Torsdag 10. juli: langdistanse

Lørdag 12. juli: stafett

Norges lag til VM:

Damer:

Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL (mellom, lang)

Marie Olaussen, Fredriktad SK (mellom, lang)

Kamilla Steiwer, Fredrikstad SK (lang, reserve 2 mellom)

Pia Young Vik, Nydalens SK (mellom, reserve lang)

Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF (reserve 1 mellom)

Ane Dyrkorn, NTNUI (reserve 2 lang)

Herrer:

Jørgen Baklid, Oppsal Orientering (mellom, reserve 1 lang)

Eirik Langedal Breivik, NTNUI (mellom, lang)

Kasper Fosser, IL Heming (mellom, lang)

Isak Jonsson, NTNUI (lang, reserve 1 mellom)

Lukas Liland, Nydalens SK (mellom, lang)

Sigurd Paulsen Vie, NTNUI (reserve 2 mellom og lang)

Breivik og Fosser har friplasser på mellom respektive langdistanse som europamester og verdensmester.

Norges lag til World Cup i Idre Fjäll

Damer

Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL

Ane Dyrkorn, NTNUI

Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF

Ingrid Lundanes, Emblem IL

Marie Olaussen, Fredrikstad SK

Gøril Rønning Sund, Frol IL

Oda Scheele, NTNUI

Kamilla Steiwer, Fredrikstad SK

Pia Young Vik, Nydalens SK

1.reserve: Mathea Gløersen, Bækkelagets SK

2.reserve: Elisa Götsch Iversen, BUL-Tromsø

3.reserve: Emma Arnesen, Nydalens SK

Herrer

Sander Arntzen, NTNUI

Jørgen Baklid, Oppsal Orientering

Eirik Langedal Breivik, NTNUI

Kasper Fosser, IL Heming

Isak Jonsson, NTNUI

Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK

Lukas Liland, Nydalens SK

Anders Vestøl, NTNUI

Sigurd Paulsen Vie, NTNUI

1.reserve: Martin Vehus Skjerve, Frol IL

2.reserve: Tobias Alstad, Frol IL

3.reserve: Vegard Kittilsen, Freidig

Kilde: Norsk orientering