Moraløpet har mange likheter i historien med Birkebeinerrennet. Det går også på historisk grunn ettersom sagnet forteller at kongsbarnet Håkon Håkonsson ble bragt i sikkerhet over Mora av birkebeinerne med bagleren i hælene i 1205. Etter den langt mer kjente ferden over fjellet fra Lillehammer til Østerdalen, fortsatte nemlig Torstein Skjelva og Skjervald Skrukka sin ferd mot Nidaros over Morakjølen mellom Koppang til Rendalen. Man kan fortsatt se steinheller med innrisset kors som minner fra pilegrimenes ferd langs Kongeveien over Morakjølen.

At Moraløpet så dagens lys i 1933 er neppe tilfeldig etter inspirasjon fra Birkebeinerrennet året før. Det som er ganske spesielt er at allerede i 1936, 40 år før Birkebeinerrennet, fikk kvinner delta i Moraløpet, riktig nok i en kortere løypa, men med hele 18 kvinner ti start. (Kilde: Tor Stømsøyen: Moraløpet 1933 - 1988)

Rundløype

Lørdag 2. mars inviterer Rendalen Idrettslag og Stor Elvdal Skiklub i fellesskap til den 83. utgaven av Moraløpet. Rennet som til vanlig går mellom Åkre og Koppang må i år legges om i år på grunn av skogsdrift i Rendalen. Rennet går derfor fra Storstua på Koppang og i en 26 km lang sløyfe på Morakjølen og tilbake til Storstua.

Selv om det bryter med tradisjonen gjør omleggingen at logistikken blir enklere for deltakerne. Egentlig skulle årets utgave ha mål i Rendalen etter at fjorårets utgave gikk fra Fagertun skole på Åkre til Storstua på Koppang med Morten Bucholdt fra Stor-Elvdal SK og Lin Iren Sætre fra Nybergsund som regjerende vinnere.

Fra starten på Moraløpet i 2020 med vinner Jan Christian Kjærnli (50 ) fra Rendalen IL i front opp lia fra Koppang. (Foto: Jan Erik Bakken)

Årlig mål for over 100 trimmere

Hilde Nystuen i Morakomiteen presiserer at Moraløpet er et lavterskel-tilbud hvor det store flertallet deltar i trimklassen. De to årene etter pandemien har deltakerantallet endt på nesten 200 hvor vel halvparten deltar i trimklasen uten tidtaking, og 30-40 barn har deltatt i Mininimora i målområdet.

Deltakelsen i aktive klasser gikk drastisk ned etter to avlysninger pga. snømangel i 2014 og 2016 og har ligget på rundt rundt 50 aktive siden med 49 i mål i 2022 og 39 i fjor, de som har valgt å gå i trimklassen med registering av tid inkludert.

Trimklassen har tradisjonen tro flest deltagere i Moraløpet. Her fra målgangen på Koppang under fjorårets renn. (Foto fra Moraløpets facebookside)

Startider:

Start trimklasse kl. 08.00-09.30

Start trim på tid (13 år og eldre) kl. 10.15

Start aktive (15 år og eldre) kl. 11.00

Påmelding:

Påmelding aktive og trim på tid iSonen eller til hilde.nystuen@gmail.com i løpet torsdag 29. februar. Påmelding trimklasse gjøres ved start.

Startkontingent:

Aktive 15- 25 år kr. 400,- + lisens kr. 63,-

Aktive 26 år og eldre kr. 400,- + lisens kr. 205,-

Etteranmeldte aktive kr. 600,- + lisens.

Trim på tid: 13 år og eldre: 200,- + lisens kr 63,-

Trim på tid og aktive betaler ved påmelding på Isonen.no

Trim uten tid:

Trim under 13 år kr. 100,-

Trim 13-16 år kr. 100,- + lisens kr. 63,-

Trim over 16 år kr. 200,- + lisens kr. 63,-

Trim uten tid kan betale ved start på renndagen når de henter startnr: VIPPS: 511231. Kontonr. 1850.31.23203

Minimora arrangeres for de yngste ved Storstua kl. 11.15

Kiosksalg og garderober. Premieutdeling.

