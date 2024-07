28 norske utøvere har fått plass i Norges tropp til U18-EM i Slovakia. På løpsøvelser fra 800 meter og oppover har vi 12 løpere i aksjon.



Jenter (alle øvelser)

Navn Klubb Øvelse Kaisa Sol Fagerland IL Skjalg 200 meter og stafett Lilje Lopes Patey IL i BUL 400 meter og stafett Astrid Cecilie Berntsen IL Skjalg 800 meter og 2000 meter hinder Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ull/Kisa IL 800 meter og 1500 meter ** Mathea Lægran IL Skjalg 1500 meter Tuva Alme Sandnes IL 3000 meter Venus Abraham Teffera Ull/Kisa IL 3000 meter Oda Asdal Hansen IL Skjalg 100 meter hekk og stafett Hannah Rebekah Murai-Ubby SK Vidar tresteg og stafett Embla Matilde Njerve Bergens Turnforening stav Susanne Tveit Amundsen Asker SK friidrett mangekamp og stafett

** Wilma Anna Bekkemoen Torbiörsson har 1500 meter som sin hoveddistanse i EM. Men, hun står som reserve på 3000 meter. I tillegg er hun meldt på til 800 meter, ettersom det var en plass ledig.



Gutter (alle øvelser)

Navn Klubb Øvelse Christopher Ekene Nordlie IL i BUL 100 meter og stafett Benjamin Altmann Opuama Ski IL 200 meter og stafett Richard Parwon Dahn IF Sturla 200 meter og stafett Elias Solheim Sollid Sørild FIK 400 meter og stafett Sondre Søgård Lehmann Lørenskog FIL 400 meter og stafett Lars Johannson Hauge SK Vidar 800 meter Magnus Øyen Rindal IL 1500 meter ** Åsmund Sunde Førde Jølster IL 1500 meter Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ull/Kisa IL 3000 meter **** Lukas Buncic Ull/Kisa IL 3000 meter *** Anthony Ommundsen Johnsen IK Grane Arendal lengde og 110 meter hekk og stafett Markus Le Fjeld Tyrving IL 110 meter hekk og stafett Jonas Mæland Rosholt IL i BUL 400 meter hekk og stafett Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ull/Kisa IL 2000 meter hinder Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 2000 meter hinder Kristoffer Randall Drøbak-Frogn IL kappgang Siver Olavsbråten Ebbestad Sandvin IL stav

** Magnus Øyen har 1500 meter som hoveddistanse, og er reserve på 3000 meter.

*** Lukas Bonsic er reserve på 2000m hinder

**** Philip Gulbrandsen er reserve på 1500 meter



Magnus Øyen og Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson stiller med perser i toppsjiktet

Norge har en sterk tropp av unge og lovende utøvere, og helt i toppen blir det naturlig å tro at Rindals Magnus Øyen og Ull/Kisas Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson vil kjempe. Begge to kan vise til meget sterke personlige rekorder på 1500 meter. De har også feltenes beste tider på 3000 meter, men på denne distansen er de kun reserver.



1500 meter

Magnus Øyen har den tredje beste persen i feltet, mens ingen har løpt raskere enn Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson i kvinneklassen. Her ser du startfeltets fem beste perser.

Land Etternavn Fornavn Fødselsdato PB SB CZE TOUL Filip 02.08.2007 3:40.98 3:40.98 FRA ABRAHAM Alois 25.07.2008 3:44.41 3:44.41 NOR ØYEN Magnus 26.04.2007 3:45.21 sh 3:45.21 sh SRB ĆATOVIĆ Aldin 06.04.2007 3:46.42 3:46.42 GBR GRIME Evan 18.11.2008 3:47.72 3:47.72

Land Etternavn Fornavn Fødselsdato PB SB NOR BEKKEMOEN TORBIÖRNSS Wilma Anna 31.05.2007 4:11.43 4:11.43 GBR BELSHAW Lyla 16.12.2007 4:13.71 4:13.71 GBR MCGOWAN Isla 4:17.52 4:17.52 NOR BERNTSEN Astrid Cecilie 12.07.2007 4:21.79 4:21.79 HUN DERDÁK Sára 12.02.2008 4:21.89 4:21.89



3000 meter

Bekkemoen Torbiörnsson og Øyen har startfeltets beste personlige rekorder, men merk at de begge kun er oppført som reserver. Det betyr at de stiller dersom det blir frafall. I kvinneklassen nevner vi også at Tuva Alme fra Sandnes IL og Abraham Teffera fra Ull/Kisa plasserer seg høyt opp på "Perse-lista". Her ser du startfeltets fem (og syv) beste perser.



Land Etternavn Fornavn Fødselsdato PB SB NOR ØYEN Magnus 26.04.2007 8:08.27 sh 8:08.27 sh CZE TOUL Filip 02.08.2007 8:09.11 8:09.11 ITA BORROMINI Vittore Simone 18.08.2007 8:10.78 8:10.78 SRB ĆATOVIĆ Aldin 06.04.2007 8:12.76 sh 8:12.76 sh GBR CONWAY Liam 07.03.2007 8:14.71 8:14.71

Land Etternavn Fornavn Fødselsdato PB SB NOR BEKKEMOEN TORBIÖRNSS Wilma Anna 31.05.2007 9:14.61 sh 9:14.61 sh GBR FORREST Olivia 19.12.2008 9:21.94 9:21.94 GBR PYE Katie 01.09.2007 9:19.54 9:23.12 GER EHRLE Julia 12.08.2007 9:23.71 9:23.71 GER MILLER Lera 20.03.2007 9:25.94 9:25.94 NOR ALME Tuva 15.08.2008 9:28.10 9:28.10 NOR ABRAHAM TEFFERA Venus 04.07.2008 9:29.33 9:29.33

Tidsskjema løpsøvelser fra 800 meter

Her kan du se tidsskjemaet for løpsøvelsene fra 800 meter og lengre. Et stjernetegn (*) betyr at utøveren må kvalifisere seg fra tidligere runder. Dette er øvelsene hvor vi har norske utøvere med på startlisten.

Klokkeslett Øvelse Utøvere Torsdag 18. juli 11:40 2000 meter hinder forsøk Astrid Cecilie Berntsen 17:55 1500 meter forsøk Mathea Lægran 17:55 1500 meter forsøk Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson 18:30 1500 meter forsøk Magnus Øyen 18:30 1500 meter forsøk Åsmund Sunde Førde Fredag 19. juli 09:00 2000 meter hinder forsøk Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad 09:00 2000 meter hinder forsøk Ulrik Jåvoll Hagen 17:40 800 meter forsøk Astrid Cecilie Berntsen 17:40 800 meter forsøk Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson 18:10 800 meter forsøk Lars Johannson Hauge 19:20 800 meter sjukamp Susanne Tveit Amundsen Lørdag 20. juli 10:05 3000 meter finale Tuva Alme 10:05 3000 meter finale Venus Abraham Teffera 10:25 1500 meter finale Magnus Øyen* 10:25 1500 meter finale Åsmund Sunde Førde* 17:28 2000 meter hinder finale Astrid Cecilie Berntsen* 17:44 800 meter semifinale Astrid Cecilie Berntsen* 17:44 800 meter semifinale Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson* 17:56 800 meter semifinale Lars Johannson Hauge* Søndag 21. juli 11:35 3000 meter finale Lukas Buncic 11:35 3000 meter finale Philip Storm Regbo Gulbrandsen 12:05 1500 meter finale Mathea Lægran* 12:05 1500 meter finale Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson* 17:00 800 meter finale Astrid Cecilie Berntsen* 17:00 800 meter finale Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson* 17:12 800 meter finale Lars Johannson Hauge* 17:33 2000 meter hinder finale Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad* 17:33 2000 meter hinder finale Ulrik Jåvoll Hagen* 17:55 5000 meter kappgang finale Kristoffer Randall





Mesterskapet arrangeres fra torsdag 18. juli til søndag 21. juli.