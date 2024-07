Rekordmange tok turen til start- og målområdet på Veidholmen for å enten delta eller heie frem løperne og her var det lagt opp til at hele familien skulle få en fin dag. Det ble arrangert barneløp for de minste hvor 65 barn sto på startstreken sammen med maskoten Grizzlybjørnen. Her ventet både is og medalje som premie i etterkant. Det var også kiosksalg og ansiktsmaling.



Grizzlybjørnen fikk selskap av 65 barn i barneløpet. Vi håper at bjørnen hadde god tilgang på vann i varmen. (Foto: Arrangøren)

Løpet, som blir profilert som Norges vakreste halvmaraton har start på fiskeværet Veidholmen og går over holmer og skjær langs havet mot Hopen før vending og retur til Veidholmen og mål. Løpet går på asfalt og har en flat profil. Det er Verjeskiftet bro som er det høyeste punktet i løypa.

Løpet har hatt en fin vekst siden oppstart i 2016 og dagens løp fikk rekordstor oppslutning med 181 påmeldte til de tre distansene 21.1 km, 10 km og 5 km (ny av året). Løperne kom fra hele landet for å delta og flere andre nasjoner var også representert. Det var 161 som fullførte de tre distansene. Arrangør har fått gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere.





Mange ivrige barn deltok, og noen hadde vært innom stasjonen for ansiktsmaling. (Foto: Arrangøren)



Resultater

På den lengste distansen, halvmaraton, var det Morten Eilifsen fra Averøy Løpeklubb som tok seieren. Han løp på 1.19.05. Snaue to minutter bak fulgte Martin Hansen fra Tårnåsen med 1.21.03. Arnstein Buøy fra 3T-klinikken ble nummer tre med 1.21.11. I kvinneklassen var det Amalie Reitan fra Steinkjer som var raskest. Hun løp på 1.29.29. Eline Megård Bjørgvik fra Bratsberg IL ble nummer to med 1.30.52, mens Siri Klevset fra Bryneset IL ble nummer tre med 1.37.38.

På 10-kilometeren hadde Kristoffer Sagli tatt turen. Han ser vi gjerne på kortere distanser, men han har god fart også over 10 kilometer. Aure-løperen vant soleklart med et løp på 30.52. Filip Mitchell Iversen fra Frol IL tok andreplass med 35.47, og Mathias Lillehagen, også han fra Aure IL, ble nummer tre med 36.23. Det ble seier til Saglifamilien også i kvinneklassen. Meera Sagli løp under 40 minutter, og vant suverent med tiden 39.48. Aina Halvorsen fra Skadeklubben IL tok andreplass med 49.08. På tredje kom Inger Svanem fra Øvre Surnadal IL med 50.22.

Ny distanse av året var 5 kilometeren. Her var det William Mitchell Iversen fra Verdal Orienteringsklubb som vant herreklassen med 17.35. Espen Værnes fra Klæbu Løpeklubb ble nummer to med 18.35, mens Kristian Bygland-Hansen fra Trondheim tok tredjeplassen med 18.44. I kvinneklassen var Tonje Ovesen fra Klæbu Løpeklubb raskest med 22.31. Martine Dalseth fra Haugesund IL ble nummer to med 23.31 og Tina Næsseth fra Rottene ble nummer tre med 26.22.



