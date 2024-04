Kristin har drevet med løping i en eller annen form hele livet. I oppveksten drev hun med håndball og langrenn, og har stort sett alltid løpt eller syklet tur/retur jobb.

Treningen legger hun helst til tidlig om morgenen for at ikke familien skal måtte ta hensyn til henne.

– Jeg løper gjerne tidlig om morgenen, før alle andre i huset har stått opp. Det har gitt meg mange flotte naturopplevelser mens natt har grydd mot dag, sier hun i et intervju vi gjorde med henne for en tid tilbake.

Til tross for gullet i NM ser hun på seg selv som en hobbymosjonist som løper for rekreasjon og avkobling.

Nå blir hun med oss på høstens treningsleir til Portugal og skal dele med oss sine erfaringer.

Selv liker hun godt å løpe både 1000-meterintervaller, motbakkeintervaller, og intervaller på ett til to minutter for å få fart på beina. Det er ikke utenkelig at vi får testet noen av hennes nøkkeløkter der nede til høsten.

1000 kroner i rabatt til Kondismedlemmer

Kondismedlemmer som melder på innen 1. mai får 1000 kroner i rabatt på påmeldingsprisen. Du kan lese mer om turen og melde på her.

Her kan du booke både én og to ukers opphold. Det blir spesialpris om du ønsker to uker sammenhengende. Send i såfall en e-post til arrangøren om det er av interesse. Kristin er trener på den første uka sammen med ni andre Kondistrenere fra Norge. I uke to er det løpetrenere fra Team Stockholm Marathon som er ansvarlig for løpetreninga. Denne uka er det med kun to norske trenere.

Det er flere hoteller å velge blant der nede. Arrangørhotellet er Dunamar Hotel. Det er her de aller fleste, om ikke alle, norske deltakerne bor.

Mye variert trening

Du velger selv hva du vil være med på av trening. Det er løpetrening på programmet hver dag. I tillegg er det mulig å være med på yoga, dans, pilates og ulike former for styrketrening.

Det er svømmebasseng og spaavdeling på arrangørhotellet, og flotte muligheter for restitusjon.



Morgenjogg: Hver morgen starter vi med morgenjogg på stranda for de som har lyst på en myk start på dagen. (Foto: Marianne Røhme)



Morgenyoga: En minst like bra start på dagen er morgenyoga. (Foto: Marianne Røhme)



Flotte løpeområder: Det er mange flotte steder å løpe rundt Monte Gordo hvor treningsleiren er. Her fra saltområdene nedenfor Castro Marim 5-10 kilometer fra Monte Gordo. (Foto: Marianne Røhme)

Pinjeskogen: Rundt hotellet er det flotte pinjeskoger hvor mange av løpeøktene foregår.

Fjelløkta: En dag i uka drar vi til Odeleite hvor vi løper enten 10- eller 14-kilometer Her tilbys det også 8 kilometer stavgang for de som ønsker det. (Foto: Marianne Røhme)

