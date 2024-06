Siden de to løpa gikk på hver sin dag, kunne de to som ikke løp, være støtteapparat for de to som var i aksjon. Først ute var duoen Anna Sjølie og Åsmund Skartvedt som hadde valgt den nest lengste løypa på 79 km med 3900 høydemter.

Det gikk omtrent så bra som det kunne for Anna som ble nummer to. Med 8.41.20 i sluttid var hun et kvarter bak den franske vinneren, noe hun var godt fornøyd med. I Strava-rapporten skrev hun følgende:

"Veldig fornøyd med gjennomføring og resultat 👌🏻🤩 Kort oppsummert: offensiv start, 2 timers kjellern/knekk midtveis, bra avslutning (siste 25 km) da fløt beina jammen godt🤞🏻 Super motivasjon og langing av Lina & Sindre."



Med næring i hendene og obligatorisk utstyr i sekken løp Anna Sørli inn til en flott andreplass. (Foto: arrangøren)









I herreklassen var Åsmund Skartvedt ranka som nummmer 20, og med 12. plass i mål var det ingen grunn til å være misfornøyd – til tross for litt plunder underveis.

"12. plass etter å ha mistet noen plasser siste 10 km, helt ødelagte bein! Stort sett fornøyd, men litt feilløping etter 5 km da gpx var feil. Løp meg oppover i feltet fra rundt 30. til 9. plass, men mista noen plasser på siste 10 km. Takk til Lina & Sindre for bra heiing! Anna løp helt sykt bra og ble nr. 2 av damene, ikke mange minuttene bak meg😳😳😃"







Traseen i UTMB Trail du Saint-Jacques bød på variert underlag og ulike utfordringer. (Foto: arrangøren)



Femteplass til par nummer to

Dagen etterpå var det det svensk-norske paret Lina Broström og Sindre Buraas sin tur på 51 kilometeren med 2000 høydemeter. Vurdert ut fra resultatlista så kan vi si at de gjorde det like bra – det ble femteplass til begge.

Lina løp på 5.24.17 og var 40 minutter bak vinner Adeline Martin fra Frankrike. Det var hun godt fornøyd med:

"Väldigt fin terräng, ett böljande landskap. Nöjd med dagen. Kul att stå på podium tillsammans med Sindre. 5e plats till oss båda. Tack till Anna och Åsmund för superbra support 🤎"



Lina Broström likte løypa med det bølgende landskapet. (Foto: arrangøren)









Sindre Buraas var på sin side ikke mer enn sju minutter bak den franske vinneren. Uten en trøblete oppladning kunne han kanskje vært enda nærmere. Slik rappporterte han på Strava:

"Etter en uke med tettebihuler osv. var dette en solid gjennomføring. Jeg hater å skylde på ting, og på mange måter er det å komme frisk til start et av arbeidskravene. Immunforsvaret må bedres.

Utenom det tar jeg med meg et godt gjennomført løp der jeg unngikk store smeller med kramper etc. Beina føltes avskrudd og lite keene på løpe fort så intensiteten ble begrenset automatisk, noe som også gjorde at det å helle innpå maurten gikk bra. Verdien av support og heiing fra Anna Sørlie og Åsmund Skatvedt var enorm – inspirasjonen går i taket hver gang en møter kjente i sånne løp! Største oppturen var å dele 5. plassen på premieutdeling med Lina Broström som også ble nr. 5! 👑

Noe vemodig da dette var en trasé som passet med veldig bra med bakker som minner om Buråskollen, stier som i Nordmarka og grusveier/asfalt som i Kenya. On to the next one."





Alle resultat



Sindre Buraas og Lina Boström kunne entre podiet sammen og motta hver sin premie for femteplass. (Foto: privat)



UTMB Trail du Saint-Jacques foregår i det sørlige Frankrike, sørvest for St. Etienne og et godt stykke nord for Montpellier. (Foto: arrangøren)



I tillegg til de to distansene med norsk deltakelse var det også ett løp på 130 km med 5500 hm og ett løp på 18 km med 600 hm. (Foto: arrangøren)



Her ser vi starten på 51-kilometeren. (Foto: arrangøren)



Etter motbakker kommer det gjerne unnabakker – her en av det heller bratte slaget. (Foto: arrangøren)