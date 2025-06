Da Kondis møtte tvillingbrødrene Unhjem i fjellet tre dager før konkurransen, fortalte de at de hadde et håp om å være med å kjempe i teten. Og det gjorde de absolutt. Til slutt ble det tredjeplass på Kristian og femteplass på Bjørnar. Bare 27 sekunder skilte de to i mål etter at 7 kuperte kilometer var unnagjort.

Fram til den spanske vinneren, Lopez Zerra Gerard, var det knappe 3 minutter for Kristians del. I alt var det 44 fullførende i U18-klassen. Kristians korte oppsummering på Strava lød som følger:



"Mount Blanc Young race🥉 Stort startfelt ut fra start med over 200 stykker. Varmt med ca. 30 grader, spesielt opp motbakken☠️"

Broder Bjørnar skrev på sin side følgende:

“5. plass i et stort startfelt, over 200 stk. Hadde rundt 15 sek på Kristian Skjeflo Unhjem før nedoverbakken. Var kokt på slutten, så tapte nok litt der😤”

I Minicross Minimes 3 km gikk norske Tilde Karlsen helt til topps med 10.25 i sluttid. Hun hadde 19 jenter bak seg i klassen. Det ble oppnådd flere gode norske resultat på både 3 og 2 km (se resultater lenger ned).

De 17 år gamle tvillingene Bjørnar og Kristian Skjeflo Undheim er av Norges mest lovende fjelløpere. (Foto: Runar Gilberg)

Det var posisjonskamp ispedd litt knuffing da ungdommene la av gårde på sine 7 km. (Foto: Florian Legrand)

7 km U18 gutter 1 2718 López Serra GERARD Team Junior Compressport CA H 00:43:06 ESP (Espagne) 2 2754 Tinoe VANPE EAG CA H 00:44:24 FRA (France) 3 2702 Kristian Skjeflo UNHJEM Isfjorden IL CA H 00:46:05 NOR (Norvège) 4 2741 Eliot MONNIER BENOIT Grand Besançon Trail Académie CA H 00:46:22 FRA (France) 5 2701 Bjørnar Skjeflo UNHJEM Isfjorden IL CA H 00:46:32 NOR (Norvège) 6 2743 Remy SOCQUET-JUGLARD team brooks CA H 00:47:05 FRA (France) 7 2725 Leo BODARD Club Outdoor Alpin CA H 00:47:31 FRA (France) 8 2742 Enoa PELLEGRINO EAG Grenoble CA H 00:47:44 FRA (France) 9 2753 Elmo FREI LV Thun CA H 00:49:25 SUI (Suisse) 10 2729 Aitor MUNDUATE SORONEA-AMMA CA H 00:50:43 ESP (Espagne) 3 km Minicross Minimes jenter 1 15860 ♀Tilde KARLSEN Nordreisa IL Min1F 00:10:25 NOR (Norvège) 2 15784 ♀Charlotte CATTEAU ACLO Min2F 00:10:32 BEL (Belgique) 3 15859 ♀Gabrielle PLENIER Min1F 00:10:57 FRA (France) 4 15803 ♀Olivia SVENSSON Chamonix Club de Patinage Artistique Min2F 00:11:15 FRA (France) 5 15882 ♀Oceane SCHROEDER Min1F 00:11:28 GBR (Royaume-Uni) 3 km Minicross Benjamins jenter 1 15982 ♀Pema DELATTRE Mont Blanc Triathlon Benj2F 00:10:11 FRA (France) 2 16052 ♀Helena WOTHERSPOON Law and District Benj1F 00:10:41 GBR (Royaume-Uni) 3 15932 ♀Elisa GROSSET-JANIN Mont Blanc triathlon Benj2F 00:10:48 FRA (France) 4 16084 ♀Cesar ICARD Benj1F 00:11:03 FRA (France) 5 15940 ♀Adele PROUD Club des sports / ski de fond Benj2F 00:11:08 FRA (France) … … 12 16056 ♀Fride KARLSEN Nordreisa IL Benj1F 00:11:51 NOR (Norvège) 17 16057 ♀Nina MIDTHASSEL UZAC Benj1F 00:12:32 NOR (Norvège) Minicross 2 km jenter 1 15443 ♀Milla RAHMANI P02 F 00:06:14 BEL (Belgique) 2 15532 ♀Georgia ELDRIDGE P02 F 00:06:22 AUS (Australie) 3 15501 ♀Elodie JOBARD SCAgy P02 F 00:06:48 FRA (France) 4 15450 ♀Sarah MADEC Cmbm P02 F 00:07:00 FRA (France) 5 15503 ♀Romane GUIMBESKI P02 F 00:07:02 FRA (France) 5 15572 ♀Louise FAYET / P02 F 00:07:02 FRA (France) … 73 15536 ♀Martine FOSSMARK BIRKELAND Stanghelle IL P02 F 00:10:27 NOR (Norvège) Minicross 2 km gutter 1 15469 Noe VANDEL SC Bois d'Amont P02 H 00:05:53 FRA (France) 2 15470 Milan FREYERMUTH FOTTBALL CLUB VALFF P02 H 00:06:21 FRA (France) 3 15606 Nino ROLET P01 H 00:06:34 FRA (France) 4 15442 Ziggy FOLEY P02 H 00:06:35 GBR (Royaume-Uni) 4 15511 Clément PEDUZZI Ski club villard P02 H 00:06:35 FRA (France) … … 44 15601 Thomas MIDTHASSEL P01 H 00:07:42 NOR (Norvège) 82 15537 Vetle-Andreas FOSSMARK BIRKELAND Stanghelle IL P02 H 00:08:37 NOR (Norvège)



Alle resultater