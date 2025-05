Hedda Hynne hadde den gamle norske bestenoteringen på 1.26.90, satt i 2020. Det var samme år som hun satte den norske 800 m-rekorden på 1.58,10. Dermed ikke sagt at Pernille Karlsen Antonsen kommer til å sette norsk 800 m-rekord. Den er atskillig tøffere, men muligheten til å nærme seg den magiske 2-minuttersgrensa bør være til stede. Persen hennes på 800 m er 2.03,30.

Det som uansett er sikkert, er at Pernille Karlsen Antonsen har fått en meget god start på årets sesong. Hun viste klasse på overdistanse – 2 km – da hun vant NM terrengløp 5. april, og nå fikk hun prov på at hun også har klart å utvikle fartsegenskapene med den sterke 600 meteren. I vinter ble 22-åringen som løper for Norna-Salhus, også norsk mester innendørs.

600 meteren i Internationales Läufermeeting i Pliezhausen ble vunnet av nederlandske Eveline Salberg som løp på 1.26,46. Salberg er primært 400 m-løper som nå gikk opp i distanse. 400 m-persen hennes er så sterk som 50,95 så det var ingen dårlig løper Pernille var bare 7 hundredeler bak.



