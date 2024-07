- Jeg har ikke gjort noen store feil, men skulle gjerne vært med offensiv hele veien, sa Ane Dyrkorn etter dagens VM-sprint i sentrum av Edinburgh.

- Det var et greit løp, men jeg hadde aldri den helt gode følelsen, fortsatte jenta som likevel var best av de norske løperne på dagens VM-innledning i Skottland.

Men en må være såpass ærlig at 12. plass på beste norske løper var noe under pari.

Og Kasper Fosser så lenge ut til å kunne gjenta sin seier fra 2 år tilbake – i Danmark. Med noen minutters løping igjen av konkurransen var Heming-løperen med i seierskampen, men så sviktet det også for Fosser: - Jeg så ingen vei ned til 4. siste post på kartet, og jeg var faktisk innom forbudt område, sier han selv.



Fosser tok seg tilbake i løypen samme vei, og unngikk dermed å bli disket, men det gikk mer enn et minutt på denne store feilen og dermed ble seiersmulighet underveis til en beskjeden 17. plass i mål for Fosser. Best av de norske herreløperne var 4. mann fra VM i Danmark – Håvard Sandstad Eidsmo – med 13. plass i dag:

- Åpningen min var bra, men så krasjer jeg ganske kraftig med en annen løper. Derfra til mål er det bare dårlig, sier han om løpet hvor han muligens pådro seg en hjernerystelse i det nevnte sammenstøtet med en konkurrent i et av de trange smugene i sentrumsgatene i Edinburgh.

Elias Jonsson endte på 16. plass i dag, og oppsummerer med rene ord for norsk del: - Det er total kollaps som lag, sier han – og fortsetter:

- Jeg løper dårlig, men det er også andre løpere med betydelig høyere ambisjoner enn meg som er langt i fra å lykkes.

For VM-debutant Pia Young Vik og Andrine Benjaminsen endte det med henholdsvis 22.- og 23. plass på VMs åpningsdistanse, mens Eirik Langedal Breivik ble disket etter å ha løpt forbi 6. posten uten å stemple.

VM i skotske Edinburgh fortsetter med sprintstafett på søndag. Denne kan du også følge dirkete på NRK midt på dagen på søndag.

Kilde og bilde: Norsk orientering