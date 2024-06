Ferdinand Kvan Edman var en av de norske utøverne som var i aksjon i belgiske Heusden lørdag kveld. Han fikk på mange måter sitt gjennombrudd på 5000 meter da han løp inn til 13.23.66 under Bislett games for drøye to uker siden. Etter det løpet var han selv overrasket over hvordan det gikk, og fortalte til Kondis at han nå kanskje måtte gjøre en switch fram mot OL.

- Med en rask 5000 meter til, så begynner det å se bra ut på rankingen. Jeg må kanskje finne meg en 5000 meter til, sa han da.

Denne lørdagen hadde han funnet et passende løp, og han viste at det ikke bare var hjemmepublikummet som bar ham fram til en god tid på Bislett. Han løp på mer eller mindre identisk tid i Belgia, med 13.23.71. Fem hundredeler svakere enn i Oslo. Det holdt til 10. plass denne gangen, et drøyt sekund bak danske Joel Lillesø (som for anledningen er oppført som norsk på resultatlisten). Vant gjorde Santiago Catrofe fra Uruguay, med tiden 13.05,95.



5000 meter menn

Amalie Sæten og Malin Hoelsveen løp 1500 meter

Norge var altså representert også på 1500 meter for kvinner. Der løp Amalie Sæten raskest av våre, og noterte 4.12,89 i mål. Det holdt til 7. plass. På plassen bak kom Malin Hoelsveen, med 4.14,09.



1500 meter kvinner

To norske menn løp 1500 meter, forøvelse

Under forøvelsene løp Mikkel Blikstad Thomassen og Kristoffer Sagli 1500 meter. Førstnevnte løp på 3.47,74. For to uker siden løp han i mål til pers på Bislett med 3.41,95. Sagli løp i mål på tiden 4.01,91 i Belgia denne helgen. Også han perset under forøvelsene til Bislett Games, da han løp på 3.43,15.