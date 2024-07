Etter den første dagens 10 kilometerløp, skrev Kondis blant annet om Trond Einar Moen Pedersli og Ingrid Helene Nyhus, som ble henholdsvis nummer to og tre i herre- og dameklassen totalt. Begge to løp bra også på tirsdagens 5,8 kilometerløp.



Moen Pedersli og Nyhus med godt resultat på dag 2

Trond Einar Moen Pedersli løp inn til en tredjeplass totalt på tirsdagens løp. Med tiden 22.00, var han 26 sekunder bak danske Mikael Johnsen som vant. Med to gode løp av to mulige, er nordmannen på andreplass i sammendraget etter to av fem etapper.



Trond Einar Moen Pedersli er best plassert av alle norske i sammendraget. (Foto: Etape Bornholm)



Ingrid Helene Nyhus fortsatte også i sitt gode spor. Hun løp på 24.04 og ble nummer fire totalt på tirsdagens etappe. Også hun henger veldig godt med i sammendraget, på en fin tredjeplass.



Ingrid Helene Nyhus fortsetter å kjempe i toppen (Foto: Etape Bornholm)



Sammenlag etter dag 2, herrer (10 beste)

Plac. Deltager Klub #1 #2 #3 #4 #5 Total 1 Mikael Johnsen Bolderslev Bingo Klub 30:12:00 19:59 - - - 50:11:00 2 Trond Einar Moen Pedersli Union 1380 31:40:00 20:25 - - - 52:06:00 3 Esben Krogh Rasmussen Bagsværd Atletik 1 32:45:00 20:46 - - - 53:31:00 4 Malthe Nielsen Union 1380 33:25:00 21:06 - - - 54:32:00 5 Eskil Schøning AGF Atletik 32:54:00 21:37 - - - 54:32:00 6 Sebastian Ifversen Union 1380 33:28:00 21:12 - - - 54:41:00 7 Jonas Kvottrup Nielsen AGF Atletik 33:14:00 21:31 - - - 54:45:00 8 Even Bentzen Løvås Union 1380 32:53:00 22:00 - - - 54:53:00 9 Rasmus Hansen Bornrunners 33:54:00 21:56 - - - 55:50:00 10 Nikolaj Dam Tejn IF 34:19:00 21:47 - - - 56:06:00

Sammenlag etter dag 2, kvinner (10 beste)

Plac. Deltager Klub Kategori #1 #2 #3 #4 #5 Total 1 Sara Schou Kristensen AGF Atletik Overall #### ## - - - 58:23:00 2 Cecilie Friberg Klysner Bolderslev Bingo Klub Overall #### ## - - - 59:27:00 3 Ingrid Helene Nyhus Union 1380 Overall #### ## - - - 01:01:13 4 Kathrine Højgaard Hansen Adidas Runners Copenhagen Overall #### ## - - - 01:01:20 5 Ninna Porsmose Aarhus 1900 KICK Overall #### ## - - - 01:02:53 6 Susanne Hahn LAV 23 Meckenheim Overall #### ## - - - 01:03:13 7 Signe Hylleberg Løberen Overall #### ## - - - 01:03:49 8 Zenia Mogensen AGF Atletik Overall #### ## - - - 01:04:59 9 Carina Jessen MVSJ PI Overall #### ## - - - 01:05:04 10 Gloria Vinstedt Overall #### ## - - - 01:06:03

Klasseseier for Even Bentzen Løvås og Ger van Graas

I klasse 35-39 år sørget Even Bentzen Løvås for sin andre klasseseier av to mulige. Med tiden 22.00 var han 19 sekunder foran nestemann. Totalt holdt tirsdagens løpstid til 13. plass. På sammenlagtlista er han nummer 8 etter to etapper.



Even Bentzen Løvås tok etappeseieren i klasse 35-39 år. (Foto: Etape Bornholm)

Klasseseier ble det også, igjen, for Ger van Graas i klasse 65-69 år. Han løp på 28.03 tirsdag kveld, og var nesten 3 minutter foran danske Benny Holm, som tok andreplassen i klassen. Van Graas har med andre ord fått en veldig god start på årets Etape Bornholm, og leder i sammendraget med nesten 9 minutter.





Ger van Graas leder med nesten 9 minutter i klasse 65-69 år. (Foto: Etape Bornholm)



Flere gode norske resultater fra dag 2

Cecilie Barth Heyerdahl ble nummer fire, og Lisbeth Lien ble nummer fem i klasse 45-49 år med tidene 30.41 og 30.51. I klasse 75-79 år ble Svein Arne Sølvberg nummer fire med 34.17, mens Frode Hallvard Gildberg tok femteplass i klasse 40-44 år på tiden 25.16.

10 beste norske herrer totalt // Dag 2

2. løp totalt Tid Bak Navn Klasse Klubb 3 20:25 +0:26 Trond Einar Moen Pedersli (M) 30-34 SK Vidar 13 22:00 +2:01 Even Bentzen Løvås (M) 35-39 Halden IL 60 25:16:00 +5:17 Frode Hallvard Gildberg (M) 40-44 91 26:16:00 +6:16 Are Martinsen (M) 20-24 Sørli IL 137 27:38:00 +7:38 Øystein Barth-Heyerdahl (M) 50-54 Tromsø løpeklubb 140 27:41:00 +7:42 Joachim Pedersen (M) 35-39 Varmt & Hårdt 154 28:03:00 +8:04 Ger Van Graas (M) 65-69 SK Vidar 169 28:30:00 +8:30 Andreas Husdal (M) 30-34 Varmt & Hårdt 177 28:37:00 +8:37 Sigve Martinsen (M) 20-24 Sørli IL 222 29:34:00 +9:35 Claus Nilsen (M) 50-54



10 beste kvinner totalt // Dag 2

2. løp totalt Tid Bak Navn Klasse Klubb 4 24:04:00 +1:16 Ingrid Helene Nyhus (K) 25-29 SK Vidar 49 30:41:00 +7:54 Cecilie Barth-Heyerdahl (K) 45-49 Tromsø løpeklubb 51 30:51:00 +8:03 Lisbeth Lien (K) 45-49 Viking Atletik 153 35:27:00 +12:39 Margit Kind Kvelprud (K) 6-19 Team Onsrudbanden 185 36:26:00 +13:39 Birte Oppedal (K) 60+ (3 etaper) Equinor 201 36:54:00 +14:06 Anne Bjørg Drageset (K) 55-59 Team Anne Marit 217 37:29:00 +14:41 Unni Moberg (K) 45-49 Team Anne Marit 228 37:59:00 +15:11 Irina Abrahamsen (K) 40-44 Sjøhagen 231 38:02:00 +15:15 Tove Kurthi (K) 50-54 Northern Runners 243 38:27:00 +15:39 Mette Herncane (K) 55-59 ASG løb



