Løpet gikk i godvær, og solskinn kasta glans over det vakre, men også krevende landskapet. 55 kilometeren bød på hele 3300 høydemeter opp og ned, og "bare" 798 av de 1058 som starta, fullførte distansen.

Henriette Albon var klart først i mål av kvinnene, og hun hadde faktisk bare fire menn foran seg. Albon brukte 6.39.54, og de to neste damene, Lina og Sanna El Kott Helander fra Sverige, var nesten en time bak.

Herreklassen ble vunnet av britiske Brennan Townshend på 6.01.52. Her var Øistein Øverberg best av de norske med 158. pass totalt og 8. plass i klasse 50-54 år på tida 10.08.22.

Sola og varmen gjorde at Henriette Albon fikk en ekstra utfordring underveis:

– Det var et veldig tøft løp. Da jeg var halvveis trodde jeg at jeg ikke skulle klare det på grunn av varmen, og jeg gikk tom for vann de siste 3 kilometerne. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det gikk i dag. Siden mannen min er engelsk, føler jeg meg litt hjemme, det er flott å kunne løpe her. Min svigerinne bor bare 20 minutter unna, så det er veldig spesielt, fortalte hun til arrangøren etter løpet. I Strava-oppdateringen skrev hun følgende:

"Når alle brikkene faller på plass. Så takknemlig for i dag. 🙏🏻 En fantastisk trasé - og disse beina. 🦵"

Snowdonia inneholdt også, som de fleste "by UTMB-løp" distanser på ca. 100 miles og 100 km, samt et "sprintløp" på 25 kilometer. På disse distansene har vi ikke funnet noen norske løpere, men vinneren av kvinneklassen på 100 km, polske Aleksandra Narkowicz, bor i Norge, nærmere bestemt på Vågstranda i Vestnes kommune i Møre og Romsdal.



For de som trives best i åpne landskap, kan Ultratrail Snowdonia være et godt alternativ. (Foto: UTMB)



Øistein Øverberg hadde en fin opplevelse og ble nummer åtte i klasse 50-54 år. (Foto: privat)



Norske løpere på 55 km





De tre beste på alle distanser





Alle resultat



Amerikanske Cordis Hall ble nummer fem etter å ha brukt nesten 29 timer på langløypa på 168 km og 9500 høydemeter. (Foto: UTMB)



Nordlyset skapte en egen stemning nattestid. (Foto: UTMB)



De kuperte løypene bød også på tekniske parti. (Foto: UTMB)