Nattløping med lykt og staver i regn og gjørme - det var Kullamannen i år. (Foto fra løpets facebookside)

Ultra 100 Miles

Den prestisjetunge ultraløpet har fire distanser som alle var utsolgt til årets arrangement 3.- 4. november. Den lengste distansen er også er den mest populære. "Ultra 100 Miles" (161 km) fra Höganäs til Båstad hadde i år 624 startende, og 190 måtte bryte under de meget våte og krevende forhold hvor maksimaltiden var satt til 32 timer etter starten kl 18 fredag kveld. Totalt måtte deltakerne forsere 2500 høydemeter høyst ujevnt fordelt gjennom løypa.

Svenske Jakob Åberg vant 100M på 14:59:04, og finske Johanna Antilla var første kvinne i mål på 17:39:29. Anne-Sofie Pollestad var 4. kvinne og beste norske på 19:23:17. Bjarte Wetteland var best av de norske mannlige løperne på 20:33:55. Blant de mange norske fullførende var også Gro Siljan Hjukse som fullførte sitt 5. 100 miles-løp for sesongen. Gro har som vanlig skildret sin opplevelse langs Skånekysten i sin blogg.

Vinner Jakob Åberg kunne heve målsnøret etter 15 timers løping gjennom natta. (Foto fra løpets facebookside)

Sprint Ultra

“Sprint Ultra”, den nest lengste distansen på vel 103 km med drøyt 1000 høydemeter, hadde denne gangen 480 til start og 390 fullførende. Maksimaltiden her var 20 timer.

Tidligere landslagsløper Simen Østensen har hevdet seg høyt opp på listene i langløp i år og var bare halvannet minutt bak vinneren Oscar Claesson da han krysset målstreken på 7:43:53.

- Dette var brutale greier. Usikker på når disse beina er operative igjen, meldte Fossum-løperen på Strava umiddelbart etter løpet.

Didrik Hermansen løp inn til 3. plass, vel halvtimen bak tetduoen, og den rutinerte ultraløperen hadde følgende å melde på sin Strava-profil:

- Nattløping med lykt i Skåne. Følte meg fin fra start. Tempoet var selvsagt altfor høyt, men tenkte det bare var å henge seg på så lenge som mulig. Det holdt til ca halvveis, da kjente jeg at det var på tide å dra i bremsen, selvsagt det også altfor sent, så ble noen tunge km før jeg klarte å ta meg litt sammen på slutten igjen. Drømte om seier, men fornøyd med podium. Dessverre oppkast og ingen næring siste delen også denne gangen, men har blitt så vant til det at jeg nærmest kalkulerer inn det. Grattis til Oscar og Simen med fantastisk løping. Og Sylvia som vant i dameklassen.

Sylvia Nordskar som har hatt en meget god sesong, løp inn til 8. plass totalt og altså seier i kvinneklassen. Med 9:21:11 var hun nesten 25 minutter foran neste kvinnelige løper.

Seventh Seal

"Seventh Seal" med sine godt og vel 53 kilometer og 800 høydemeter hadde 486 startende og 461 fullførende innenfor fristen på 10 timer.

Nordmenn dominerte toppen av listene på denne distansen hvor tromsøværingene Stian Dahl Sommerseth (3:51:31) og Yngvild Kaspersen (3:59:31) gikk helt til topps. Med den råsterke prestasjonen var Yngvild 8. løpere i mål rett bak Sindre Buraas. Mellom Stian og Yngvild løp Johan Hesthaug inn til 4. plass og Ånung Viken inn til 6. plass. Ida Amalie Robsamb besatte 3. plassen i kvinneklassen på 4:22:05.

Topp tre menn. (Foto fra løpets facebookside)

Topp tre kvinner. (Foto fra løpets facebookside)

Dödens Zon

Den korteste varianten "Dödens Zon" er 20 kilometer lang, men har likevel nesten 700 høydemeter som 505 av de 515 startende greide å forsere innenfor limiten på 4 timer. Her var det ingen norske som plassert seg på øvre del av lista.

