Løpsliste, påmeldingsstatus og reportasjer

Den eventyrlig veksten for norske ultraløp fortsetter i 2025. Per 11. juni i år har vi over 11 700 påmeldte på 109 løp - over 50% vekst over rekordåret 2024. 36 backyardløp (!) står for 37% av påmeldingene.