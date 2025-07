Andre nyheter om ultraløp og aktuelle linker finner du på: www.kondis.no/ultra

Forrige sesong 2024: Link til reportasjer, deltakertall og statistikk.

I oversikten nedenfor har vi oppdatert deltakerstatus for de norske ultraløpene som er terminfestet i 2025, mange av disse ligger også inne i Kondis' terminliste for løp utenfor bane. I tillegg ligger alle øvrige ultraløp som var arrangert i 2023-2024 i deltakeroversikten for sammenligningen sin skyld.

Løpslista/påmeldingsstatusen lenger ned på denne siden oppdateres ca. hver 14. dag!

Det ble en eventyrlig vekst for deltakelsen i norske ultraløp 2024, og det fortsetter i 2025. Etter 35 % vekst endte vi på 7703 starter i 2024, mens vi per 14. juli år har 12110 startende/påmeldte i 2025, dvs 55% vekst over rekordåret 2024. Minst hvert 4. norske ultraløp blir utsolgt, menge av dem i lang tid før løpsdagen. BACKYARD:

I fjor var det backyardløpene som vokste mest, en utvikling som fortsetter i 2025. Løpsformen har virkelig slått an i Norge, enten det er snakk om "Last man standing" eller løp med maks 12 runder. I år er det terminfestet 37 backyardløp hvorav 6 "Last Man Standing" - og totalt er over 4000 påmeldt disse løpene.

Det er foreløpig tidfestet 112 norske ultraløp i 2025.

Løpsreportasjer 2025:

Deltager- og påmeldingsstatus 2025:

Oppdateres regelmessig med tilgjengelige data:

Deltakerutvikling norske ultraløp 2002-2024: (stipulert tall for 2024 per 7.10.)

Norske ultraløp med 100+ startende i 2024:

NORSKE ULTRALØP MED 100+ DELTAKERE I 2024: 1 Ecotrail Oslo 674 2 Romeriksåsen på langs 317 3 Lofoten UltraTrail 277 4 UltraBirken 263 5 Styrkeprøven Rett Vest 8 og 10 fjell 251 6 Muruvik Backyard Ultra (Hell)** (Verdens største backyard) 247 7 Backyard Ultra Sandefjord** 235 8 Nøsen hundreds ultramaraton 222 9 Sandnes Ultratrail 211 10 Skogvokteren Ultra 191 11 Jotunheimen Trail Run, Bygdin 177 12 Bislett 24-timers (i) 174 13 Fyr til Fyr, Herøy 163 14 Hardangervidda Marathon 151 15 Tromsø Mountain Ultra NM terreng 142 16 Høstjakta 12-timers, Svolvær 138 17 Soria Moria til Verdens Ende 137 18 Lysefjorden Inn 136 19 Backyard Ultra Stavanger** 126 20 Hell Backyard Ultra ** 117 21 Oslotrippelen 115 22 KRSUltra 111 23 Kyststien Trail Ultra, Larvik 109 24 Nærsnes Backyard Run** 100

** På Backyard er kun de som har løpt over 43 km tatt med

Annonse