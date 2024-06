- Det er helt greit, men jeg er litt irritert over at jeg ikke klarer å «gire opp», slik som jeg gjorde på 10mila, sa Eirik Langedal Brevik etter å ha løpt NTNUI inn til 7. plass i den finske storstafetten Jukola søndag morgen. Da hadde studentene fra Trondheim løp 7 etapper gjennom natten fra lørdag mot søndag morgen i Kauhava omtrent en times kjøring øst for Vasa. Men for NTNUI – og de andre deltakerne – handlet det om 7 etapper med krevende orientering:

- I dag hadde jeg bare ikke helt kroppen, slik er det noen ganger, fortsatte Langedal Breivik.

Den norske VM-løperen var noe irritert over at han ikke klarte ta opp kampen mot lagene på plassene foran, som var innenfor rekkevidde. Men i denne type stafetter må en ha flyt og solid orientering gjennom hele natten for å lykkes, og her var det nok noe å utsette også for NTNUI:

- Totalen er helt grei, men ikke mer enn det, oppsummerer Langedal Brevik på vegne av laget.

- Dessverre løper vi litt for dårlig gjennom natten til at vi kan være med helt der oppe vi ønsker, og selv ser jeg at om jeg hadde hatt en skikkelig god dag kunne vi kommet topp 3.



Nå ble det altså 7. plass, og med det noen plasser ned fra 4. plassen under 10mila i vår for NTNUI. De innledet med Mats Eidsmo – som vant første etappe, deretter var det i tur og orden; Sander Arntzen, Oskar Edvardsson, Nils Tveite, Isak Jonsson, Sigurd Paulsen Vie og Eirik Langedal Breivik. NTNUI var dermed best av de norske lagene både under damenes Venla – med 6. plass, og på herrenes Jukola med 7. plass.

Men om en sammenlikner med Stora Tuna blir dette småtteri. Den svenske klubben vant både dame- og herreklassen i 10mila i vår. Dette gjentok de med seier i begge klasser også i Finland i helgen. For herrene var det 5. gang på rad Stora Tuna gikk til topps, noe som er rekord. I år vant de foran OK Linné – også fra Sverige, med finske Ikaalisten Nouseva-Voima på 3. plass. Nest best av de norske lagene ble Tyrving på 17. plass. Halden (24), NTNUI 2 (26), Oppsal Orientering (28), Nydalens SK (31) og Tyrving 2 (37) løp seg også inn blant de 40. beste i den finske storstafetten med mer enn 1 600 lag til start.

