- Vi kan være stolte av dette, sa Eirik Langedal Breivik etter å ha løpt NTNUI inn til 2. plass under årets Jukola-stafett like utenfor Mikkeli i Finland.

Da hadde 7 NTNUI-løpere gjort unna hver sin etappe i et meget røft og oppstykket terreng, med mye kvist og undervegetasjon, fra lørdag kveld gjennom sommernatten til målgang søndag morgen.

- Hele laget gjør en god jobb. Det er kanskje noe å utsette på et par etapper midtveis, men det skal godt gjøres å komme gjennom denne type stafett uten at det er noe å «plukke på», sier ankermannen i NTNUI-laget.

- Selv har jeg også løpt en god etappe, hvor jeg sliter litt med å komme i gang. Løper bra midtveis, før jeg blir litt sliten på slutten, fortsetter karen som avgjorde 10mila til nettopp NTNUIs fordel i svenske Finspång i starten av mai. Da ble Stora Tuna nummer 2.

Under Jukola var det motsatte roller; Stora Tuna tok en klar seier, med over 8 minutter ned til NTNUI på andreplass. Finske Helsingin Suunnistajat tok 3. plassen. Vi kan være fornøyde med denne stafettsesongen, konkluderte Langedal Breivik på vegne av de svart-gul-grønne studentene fra Trondheim. De satt virkelig farge på stafetten ved at Nils Tveite var først allerede til første veksling. Derfra til mål var de oppe i tetkampen hele veien, og Nils Tveite, Sander Arntzen, Anders Vestøl, Mats Eidsmo, Sigurd Paulsen Vie, Isak Jonsson og Eirik Langedal Brevik kan feire det beste Jukola-resultatet til denne generasjonen av NTNU-studenter.

Og for noen av dem – blant annet Langedal Breivik – venter verdenscup på Idre Fjäll, med første konkurranse allerede onsdag:

- Nå blir det et par dager med restitusjon, så skal vi være klar til det. Det passer bra, og vi gleder oss, hilser Langedal Breivik.

Tyrving satte også sitt preg på stafetten, da verdensstjernen Matthias Kyburz løp andreetappe tok ham dem helt opp i ledelsen – og sendte ut Håkon Jarvis Drage med 3 minutters margin til neste lag på den lengste nattetappen. Dermed var Tyrving posisjonert i teten, en posisjon de forsvarte bra hele veien. Til slutt endte det med 7. plass for Benjamin Wey, Matthias Kyburz, Håkon Jarvis Drage, Asbjørn Kaltoft, Dominic Müller, Eric Börjeskog og Jo Forseth Indgaard.

IFK Göteborgs lag – som endte på 5. plass – hadde de to nordmennene Vegard Kittilsen og Kasper Fosser på de to lengste etappene i sitt lag. Sistnevnte leverte nest beste etappetid på sisteetappe, bare slått med snaue minuttet av Emil Svensk. Halden SK ble nummer 15, Oppsal ble nummer 18 og Nydalen nr 24 under årets Jukola.

Kilde: Norsk orientering

