- Vi er godt fornøyde, sa Ane Dyrkorn etter å ha løpt NTNUI inn til 6. plass på årets Venla stafett i Finland.

Dyrkorn var ankerkvinne for studentene fra Trondheim i den finske storstafetten som i år fant sted en times kjøring øst for Vasa.

- I såpass krevende terreng som i dag er det vanskelig å «gå rent, og vi har klart oss uten store feil. Det er bra, fortsatte Dyrkorn som forklaring på at NTNUI løftet seg fra 11. plass i fjor til 6. plass i år. Det var Janne Tjørhom Aasheim som innledet for NTNU, før Emma Arnesen og Anu Tuomisto fortsatte, og sendte Dyrkorn ut som 9. jente på sisteetappe.

Den norske VM-løperen leverte en solid sisteetappe, hvor hun noterte seg for en av de beste etappetidene:

- Vi gjør en god prestasjon som lag, og det er moro å bli best av de norske lagene.



Nydalens SK – som var best av de norske lagene under fjorårets Venla – ble i dag nummer 10 etter meget god løping på sisteetappe av Helena Karlsson. Den svenske EM-løperen noterte seg for nest beste tid på sisteetappe, og dermed endte det altså med 10. plass for klubbe som i fjor var nummer 5. Halden (16), Tyrving (19) og NTNUI 2 (27) var også inne blant de 30 beste lagene i stafetten som ble vunnet av Stora Tuna fra Sverige.



Den svenske klubben vant dermed både 10mila (i Sverige) og Venla i år, noe som den norske landslagsløperen Marie Olaussen var svært delaktig i. Under 10mila i vår løp hun den lengste etappen, mens hun i dag hadde ansvaret for 2. etappe i det svenske vinnerlaget som til slutt vant suverent.

Kilde: Norsk orientering

Resultater