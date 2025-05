Den regjerende europamesteren på mellomdistanse, Eirik Langedal Breivik, avgjorde Tiomila 2025. Med en suveren sisteetappe gjentok han studentklubben NTNUI sin triumf fra Skellefteå i 2023.

– Jeg gikk for fullt og satset på å få en luke, forteller Langedal Breivik om seiersstrategien sin. Stora Tuna OK tok andreplassen, tett fulgt av OK Ravinen.

Det lå an til en dramatisk avslutning da fire lag gikk ut på siste etappe innenfor 14 sekunder. Gustav Bergman (OK Ravinen) ble tett fulgt av Eirik Langedal Breivik (NTNUI), Albin Ridefelt (OK Linné) og Emil Svensk (Stora Tuna OK).

Det mange trodde skulle bli et intenst oppgjør på den tiende etappen, fikk en annen utvikling. Langedal Breivik rykket tidlig fra og satset alt.

– Det føles fantastisk. Da jeg gikk ut sammen med noen av de beste i verden, tenkte jeg at det kom til å gå veldig fort fra start, sier Langedal Breivik og fortsetter:

– Men jeg fikk en «billig» reise frem til kartbyttet og valgte deretter mitt eget veivalg. Da tenkte jeg at dette lignet en mellomdistanse, så jeg kjørte på for fullt og satset på å skape en luke.

Og luke fikk han. Forfølgerne hadde ingen sjanse, og seiersmarginen ble til slutt nesten tre minutter foran Stora Tuna og OK Ravinen.

Resultater

Herrkavlen, 8 990 m:

1) NTNUI 1, 9.33.46,

2) Stora Tuna OK 1, 9.36.28,

3) OK Ravinen 1, 9.36.41,

4) OK Linné 1, 9.39.54,

5) Helsingin Suunnistajat 1, 9.42.55,

6) Södertälje-Nykvarn OF 1, 9.45.36,

7) Malungs OK Skogsmårdarna 1, 9.55.45,

8) OK Denseln 1, 9.57.04, 9) Tyrving IL 1, 10.00.56,

10) Kalevan Rasti 1, 10.02.08,

----------------------------------

18) Nydalens SK 1, 10.16.06,

21) Halden SK 1, 10.16.31, 23) Tyrving IL 2, 10.19.07,

30) Oppsal Orientering 1, 10.32.11,

37) Bækkelagets SK 1, 10.52.57,

38) Halden SK 2, 10.53.35,

57) NTNUI 2, 11.24.15,

77) Freidig 1, 12.10.19,

81) Nydalens SK 2, 12.12.15,

83) Heming Orientering 1, 12.15.13,