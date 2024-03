Ouassim Oumaiz har testet positivt for veksthomonet GHRP-2, og kan trolig vente seg en lengre utestengelse.

Det er NRK som melder dette.

Oumaiz kvalifiserte seg til finalen på 5000 meter blant annet på bekostning av svenske Andreas Almgren, som aldri nådde finalen. Nå er to av de spanske løperne i det forsøksheatet utestengt på grunn av doping, etter at den spanske løperen Mohamed Katir, som tok sølvmedaljen bak Jakob Ingebrigtsen i finalen, ble suspendert for å ha gått glipp av tre dopingtester.

I 5000-meterfinalen i VM i fjor endte Ouassim Oumaiz sist.

Svenske Andreas Almgren uttaler seg slik om saken på Instagram:

– Nå er to av de som slo meg suspendert for brudd på meldeplikten og tatt for doping. Jeg er glad for at juksemakerne blir tatt, men det er en bittersøt følelse for å si det forsiktig, skriver Almgren.