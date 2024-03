Marte har tidligere løpt to junior-EM på bane med niendeplass som beste enkeltresultat. Hun har medalje fra nordisk, og hun har også deltatt på EM terrengløp.

- Nå har jeg satt pers både på 800 og 3000 meter de siste ukene. Nå håper jeg å få skikkelig fart på beina utendørs på 1500 meter som er min prioriterte distanse, sier jenta fra Vik i Sogn.

Fotball eller friidrett?

Marte er også en lovende fotballspiller på Sogndal sitt damelag. De var tett på å rykke opp til nivå to i norsk fotball i fjor.

- Planen er at jeg skal kombinere fotball og friidrett ut 2024, men endringer kan skje. Jeg er russ til våren, og noen endelig avgjørelse på hva jeg gjør til høsten er ikke klar. Alle muligheter er åpne. Både fortsatt studier i Sogndal eller et annet sted kan bli aktuelt. Jeg ser heller ikke bort fra at det kan bli et år med bare trening. Tiden vil vise, sier Marte som har 4.25 som pers på 1500 fra 2021 sesongen. Det er ett sekund over U-20 VM-kravet.

På lørdagens 800 meter lå hun og Mari Skraastad fra Stadsbyg meget tett med på de første to rundene. Da en runde gjenstod ble det imidlertid slutt på kroppskontakten da Marte gikk opp i tet og sikret et nytt UM-gull med vel fire sekunders margin på 2:10.88. Mari Skraastad notere seg for 2:15 blank på en klar sølvplass.

En energisk Marte Hovland over mål til sin andre gullmedalje for helga. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Resultater 800m KU20: Nr Namn Klubb Resultat 1 Hovland, Marte Vik Idrettslag 2:10.86 2 Skraastad, Mari Stadsbygd IL 2:15.00 3 Dybvik, Seline Midtbø Hinna Idrettslag Friidrett 2:21.84 4 Solheim, Ingrid Johanne Fagernes Idrettslag 2:22.91 5 Bjorland, Thea Sandnes 2:23.41 6 Lundevik, Rikke Pytten Mandal og Halse I.l. 2:27.08 7 Hasselbergsen, Sofie Muurmans I L Vinger 2:44.25 Skjerve, Anne Eline Vehus Verdal Friidrettsklubb DNF

