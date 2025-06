Kristinaløpet er et tradisjonsrikt mosjonsløp for alle, som arrangeres i Tønsberg like før sommerferien hvert år. I år går løpet lørdag 21. juni og deltakerne kan som alltid velge mellom 5 km, 10 km, trimklasse uten tidtaking og barneløp. Nyhet for året er nytt start/målområde, en mer publikumsvennlig løype og Kristinastafetten.

Solid ny deltagerrekord

I 2023 var deltagerantallet ca. 1300 løpere, mens det var ca. 1700 fullførende (med ca. 2000 påmeldte) som trosset regnværet i 2024. Med over 2650 påmeldte tre dager før løpsdagen er det for lengst klart at det blir en ny solid deltakerrekord, Tønsberg FIK får absolutt oppfylt ønsket om å starte sommeren med løping i ny løpetrasé i Tønsberg sine gater.



Kristinaløpet i 2024. (Foto: arrangøren)

Kristinastafetten – nytt i år!

For første gang arrangeres Kristinastafetten! Med 5 etapper fra 410 m til 1880 m i den nye flate 5 km traséen for Kristinaløpet, blir dette en lavterskel stafett hvor alle kan delta. Arrangøren håper at folk vil være med ved å samle vennegjengen, utfordre kollegaene eller få med idrettslaget til å løpe sammen! Arrangøren håper man gjør dette til en felles sosial opplevelse inn mot sommeren for å ha det gøy sammen.

5 etapper:

1.etappe: Fra start ut Rambergveien til Spar Kaldnes Brygge – ca. 410 m

Fra start ut Rambergveien til Spar Kaldnes Brygge – ca. 410 m 2.etappe: GS-veg til Kanalbrua og over denne til Ollebukta Marina – ca. 1350 m

GS-veg til Kanalbrua og over denne til Ollebukta Marina – ca. 1350 m 3.etappe: Ollebukta over Brygga til Tollboden Spiseri – ca. 910 m

Ollebukta over Brygga til Tollboden Spiseri – ca. 910 m 4.etappe: Brygga nord, snu ved Kajakklubben, tilbake over Brygga og gangbrua til Støperiet – ca. 1880 m

Brygga nord, snu ved Kajakklubben, tilbake over Brygga og gangbrua til Støperiet – ca. 1880 m 5.etappe: Fra Støperiet via Rambergveien til mål - ca. 450 m.

Arrangøren oppfordrer alle til å melde dere på til EARLY BIRD priser for stafetten før 31. mars! OBS: Man kan senere bestemme hvem som skal løpe hvilke etapper.

Du kan f.eks. skrive inn 1, 2, 3, 4, 5 eller A, B, C, D, E og så endre navn i etterkant.

Hvis man vil være med på både Kristinaløpet og Kristinastafetten kan man få 40% rabatt på hovedløpet om man ikke har benyttet seg av Early bird tilbud.

Mange som løper Kristinaløpet gjør det sammen med venner eller kollegaer og mange samles da til noe sosialt etter løpet – for eksempel til middag på brygga i Tønsberg.



Fra Kristinaløpet 2024. (Foto: arrangøren)





Publikumsvennlig løype og rask løpetrasé

Start og målområdet er flyttet fra Gunnarsbøparken til området ved Bystranda på Kaldnes, og traséen går rundt havnebassenget i sentrum. Kristinaløpskomiteen håper endringen blir tatt vel imot og at folk får en flott opplevelse. Langs store deler av løypa, og spesielt langs Tønsberg brygge, vil det være masse publikum som heier. De som løper 10 km løper løypa 2 ganger. Arrangøren håper på en folkefest og idrettsglede – fra de som går til de som vil ha en rask 5 km og 10 km.

Det er godt over 1100 påmeldte allerede og arrangøren håper å få med flere bedrifter, vennegjenger og idrettslag til å være med på Kristinastafetten .



Det er alltid folksomt langs løypa i Kristinaløpet. (Foto: arrangøren)

Starttider - foreløpig tidsplan

På grunn av endring med ny løypetrasé og lansering av Kristinastafetten informeres det om foreløpig tidsplan for Kristinaløpet 2025:



12.30 Barneløpet (ca. 450 m)

14.00 Kristinaløpet (5 km, 10 km og trim)

16.30 Kristinastafetten (5 km fordelt på 5 etapper)

Puljer

Starten er planlagt organisert med puljer. Løperne stiller selv opp i den puljen hvor en føler seg hjemme. Puljene vil bli satt opp og synliggjort med plakater/funksjonærer. Tiden starter når man passerer start.

Fartsholdere

Løpet vil også i 2025 ha fartsholdere både på 5 km og 10 km.

5 km: 20 min, 25 min, 30 min og 35 min.

10 km: 40 min, 45 min, 50 min, 55 min og 60 min.



Barneløp

Barneløpet er for alle under 12 år. Distansen er cirka 450 meter og vil gå fra Kaldnes og til bystranda ved Kaldnes. Med egen medalje og goodie-bag ved målgang er det med på å skape en flott ramme rundt løpet. Påmeldingen for barneløpet vil åpne direkte fra nettsidene til løpet i ukene før løpet.

Transport til Tønsberg og Kaldnes

Det anbefales at løperne tar toget eller buss til Tønsberg. Det er hyppige avganger som stopper på Tønsberg stasjon. Fra Tønsberg stasjon er det ca. 20 minutters gange til Kaldnes.

Mer informasjon

Løpets hjemmeside

Påmelding

Kristinaløpet på Facebook

Kristinaløpet på Instagram

Kristinaløpet på Strava

Kristinaløpet på LinkedIn