Det er mange som har ønsket seg flere konkurranser i vintertriatlon. Både sommertriatletene som vil konkurrere i tre grener på vinteren, og utøvere fra andre idretter som synes vintertriatlon er gøy.

Sportsjef Frode Viberg Jermstad vil bruke konkurransene i Norgescupen som grunnlag for uttak til eliteklassene i VM. Dette er NC-konkurransene i den første sesongen:

NÅR ARRANGØRKLUBB HVOR DISTANSE 2. nov Fjellhamar Triatlonklubb SNØ - Lørenskog Supersprint 4. jan Horten og omegn Cycleklubb Heistadmoen Standard 9. feb Trondheim Triatlonklubb Ringvålsmyra TBD 5. apr Trysil IL - Triatlon Trysil TBD

Påmelding og deltakerliste

Lisens:

For å gjøre norgescupen og NM tilgjengelig for flere er det laget en egen lisens for vintertriatloncupen og NM. Som deltaker på NC vintertriatlon må man enten ha helårslisens eller vintertriatlonlisens hos Norges Triatlonforbund. Pris vintertriatlonlisens:

Ungdom 13 - 16 år: 150kr

Junior 17 - 19 år: 150kr

Student (fulltidsstudent): 650kr

20 – 24år: 650kr

25+: 900kr

Vintertriatlonlisensen gjelder fra 1 november til 30 april påfølgende år. Ved deltakelse utenom NC (åpen klasse) gjelder vanlig engangslisens priser.

Aldersklasse:

Alder er den alder man fyller i det kalenderår vintertricupen avsluttes uansett når i kalenderåret man fyller år. Alder gjelder fra sesongstart, altså også konkurranser som ligger i det kalenderår sesongen starter. Det vil være en påmeldingsløsning for hele cupen, der du kan melde deg på en eller flere konkurranser. Pris for deltakelse pr konkurranse:

Ungdom 13 - 16 år: 300kr / 800 for alle fire konkurransene

Junior 17 - 19 år: 300kr / 800 for alle fire konkurransene

Student (fulltidsstudent): 450kr / 1400 for alle konkurransene

20 – 24år: 650kr / 2000 for alle konkurransene

25+: 650kr / 2000 for alle konkurransene

Alle konkurransene i norgescuppen arrangeres etter reglene i konkuranseregelverket.

Konkurranseregler og poengberegning

Mer info på Norges Triatlonsforbunds nettsider