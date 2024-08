Budor Løpefest ønsker å samle løpeglade fra fjern og nær i en inkluderende atmosfære om du er i konkurransemodus eller vil nyte en hyggelig løpetur i vakre omgivelser. Med distanser med godt spenn både i lengde og teknisk utfordring er det år enda mer for enhver smak.

Budorfjellet med skogen og den friske lufta vil gi deltagerne en opplevelse i flott natur med panoramautsikt. Enten du velger den nye 7 kilometeren for å ta det med ro eller utfordre deg selv på de lengste distansene, er du i følge arrangørene garantert fantastiske opplevelser og mestringsfølelser.

Den andre løpsfesten på Budor i fjor hade totalt 140 deltakere, og arrangørene har også i år satt et tak på 200 løpere på 10 km og 21 km til sammen. Potensielle deltakere må nok regne med at plassene vil bli fylt opp i år. En drøy uke før sommersesongens sprekeste opplevelser på Budor er det over 150 påmeldte med et flertall på den lengste utfordringen.

Fjorårets toer på 10 km, Terje Gulbrandsen, i den sugende motbakken opp mot Ruskåsen etter 7 km i sugende myrer. (Foto: Rolf Bakken)

Årets løp går en uke før fjorårets utgave som gikk i sommerlig temperatur i høstbløte myrer. Med det været vi har hatt på ettersommeren kan vi nok garantere at det ikke blir panoramautsikten alene som tar pusten av deltakerne i de mest myrlendte partiene…. Løyperekordene på over 1:45 og 2:00 på halvmaraton og 0:50 og 1:00 på mila forteller også med all tydelighet at Budor Løpefest holder det den lover med at alle får muligheter for å utforde seg selv.

Budor Løpefest har etter bare to år fått ry på seg som en tøff utfordring som pirrer løplystne med fokus på andre ting enn raske løyper og perser. Fra 54 på den eneste distansen i premiéreåret, fant 140 veien til Budor i fjor. Pr. 23.08 er det 156 påmeldte fordelt på 68 på halvmaraton, 56 på 10 km, 27 på 5 km og 5 på det nye mosjonstilbudet på 7 km med den aller beste utsikten. Det arrangeres også hinderløp for alle lekne mellom 0-100 år med forsering av lekeapparater i Koiedalen like ved start- og målområdet ved Budor Gjestegård.

Vegard Ølstad Dalberg har løyperekorden på halvmaraton på 1:46,46 fra den fuktige løpefesten i 2022. (Foto: Rolf Bakken)

