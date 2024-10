Vinteren 2024 ble det dratt i gang en nasjonal langløpscup. Det første året var det tre renn som var med i cupen: Budorrennet, Stenfjellrunden og Trysil Skimaraton.

Andreas Nygaard og Anikken Gjerde Alnæs kledd i blått etter åpningsrennet på Budor i år. (Foto fra Budorrennet facebookside)

Den første versjonen var litt preg av et prøveprosjekt for å se om det var et konsept som slo an. Den ivrige turløpere bak konseptet, Morten Andreas Løchen, har fått gode tilbakemeldinger underrveis og i etterkant og utdyper:

- Cupen ble dessuten en suksess i den forstand at de rennene som inngikk opplevde noe mer blest og også noe høyere deltakertall enn de forventet. De antok at det var pga. at de inngikk i denne cupen. Vi bestemte osss derfor tidlig for å lage en 2025-utgave også.

Utvidet rennprogram

2025-utgaven består av de tre samme rennene, men i tillegg blir det en prolog og et nytt finalerenn. Rennene som inngår, er som følger:

SNØ: Prolog 10 km - 16.november

Budorrennet: 42 km - 4.januar

Stenfjellrunden: 43 km - 1.februar

Trysil Skimaraton: 42 km - 15.februar

Valdres Skimaraton: 72 km - 22.mars

Prologen skal være på SNØ i Lørenskog, 16. november 2024, og følgelig blir åpningsrennet i SPLI-cupen også “den egentlige nasjonale sesongåpningen” av langrennssesongen 2025, da dette er helga før den tradisjonsrike Beitostølen-helga….

Krafttprøve i finalen

Finalen blir Valdres Skimaraton, en skikkelig kraftprøve på 72 kilometer fra Aurdal til Beitostølen. Her blir oppløpssiden i sentrum av Beitostølen på veien mot Valdresflya, altså riksvei 51. Etter rennet blir det premieutdeling og mulighet for servering på Lodge 900 og Beitostølen Resort.

Fra Valdres Skimaraton-traséen i mars i år. (Foto fra Valdres Skimaratons facebookside)

Pengepremier og ledertrøyer

Arrangøren har fått på plass solide pengepremier til topp tre i sammendraget, pålydende kr. 10.000, kr. 5000 og og kr. 3000, og naturligvis tilsvarende for begge kjønn. For de aldersbestemte klassene blir de respektive ledervestene til odel og eie.

Det blir ledertrøyer for dem som har flest poeng i følgende kategorier, samme for både kvinner og menn: Overall, U23, 40+, 50+ og 60+.

Nytt av året er at det blir en lagkonkurranse. Her blir det inntil fem personer pr. lag, og ved hvert renn blir poengene til de tre beste på laget lagt sammen, minst én fra hvert kjønn.

Henrik Haugland Syverinsen ble vinner av pionerutgaven av SPLI-cupen i år foran Henrik Olimb (til venstre) og Henrik Vik Tolo.(Foto: Rolf Bakken)

Rabattert påmelding

Med 1950 kroner for alle fem rennene oppnås en kraftig rabattert pris for dem som melder seg på hele cupen samlet.

