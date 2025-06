Jacob Boutera var kun 12 hundredeler bak den etiopiske forhåndsfavoritten Getnet Wale, og kun 7 tideler fra VM-kravet. Seieren gikk til Karl Bebendorf fra Tyskland, som overrasket med sin første Diamond League-triumf.

Boutera la seg midt i feltet fra start og lå trygt plassert der gjennom hele løpet. De to kenyanske fartsholderne Langat og Kones tok kommandoen i front, og fikk med seg Getnet Wale. Denne trioen fikk tidlig en liten luke til resten av feltet, som holdt nesten helt inn.

Etter 2000 meter hadde begge harene gått ut og Wale ble alene i front. Da gjenstod det to og en halv runde, og det så ut til at etioperen skulle kontrollere inn seieren. Boutera lå da fortsatt godt plassert midt i hovedfeltet.



Full stopp for Wale - Bebendorf utnyttet muligheten

På den siste runden ble forspranget til Wale raskt mindre. Karl Bebendorf kom stormende bakfra, og 200 meter før mål passerte han en tydelig preget Wale, som hadde brukt for mye krefter i front. Tyskeren holdt stødig hele veien inn og vant til slutt ganske klart på 8.11,81, ny personlig rekord.

Bebendorf har bronse fra EM i München i fjor, men dette var hans første seier i Diamond League. Bak ham fulgte Geordie Beamish fra New Zealand på andreplass med 8.13,86 og Faid El Mostafa fra Marokko på tredje med 8.14,04.



Jacob Boutera med ny personlig rekord

Boutera lå på fjerdeplass ut på sisterunden og entret oppløpet som femtemann. Etter siste hinder var Wale helt ute av balanse, men klarte å holde nordmannen bak seg. Boutera måtte slippe italienske Zoghlami foran seg inn mot mål, men løp inn til 6. plass på 8.15,69, ny personlig rekord. Den forrige satte han så sent som for to uker siden i Nice med 8.17,25.