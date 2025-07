Menn 11,6 km:

Senay Fissehatsion tredje strake seier





Publikumsfrieri: Når seieren er sikret, liker Senay Fissehatsion å takke publikum for støtten han har fått gjennom løypa. (Foto: arrangøren/Ingrid:Gopa)





Kraftprovets 11,6 km-løype - de 10 beste menn:

Place Name Association Time 1 Senay Amlesom Fissehatsion IK Tjalve 35:43 2 David Nilsson Högby IF 35:48 3 Mohammadreza Abootorabi Spårvägen fk 36:34 4 Linus Agervig Kristiansson Hälle IF 37:25 5 Mikael Ekvall Strömstad löparklubb 37:31 6 Molle Olson Örgryte IS 37:41 7 Elias Björnson LK SpringÅmål 38:09 8 Gabriel Claesson IKHP Huskvarna 38:57 9 Hamse Looyar Rygge IL 39:43 10 Awet M Yohannes Örgryte IS 40:05





Halvveis: Over Oscarsbron er David Nilsson i tet rett foran Senay med 40 meters ledelse til nr. 3, svensk-iraneren Mohammadreza Abootorabi. (Foto: Kjell Vigestad)





I siste sving: David Nilsson passerer 250 m før mål knappe 10 sekunder etter Senay, en ledelse som blir litt mindre mens Senay feirer seieren på oppløpet. (Foto: Kjell Vigestad)





Seierskransen: Senay Fissehation forstod ikke helt poenget med en seierskrans og ga den bort til en liten gutt etter løpet. Og det selv om det var hans tredje olivenkrans i Kraftprovet. (Foto: arrangøren/Ingrid:Gopa)



Senay Fissehatsion nærmer seg nå en posisjon som tidenes mestvinnende i Kraftprovets historie i løpet av de 39 ganger løpet har vært arrangert. Han har vunnet de tre siste årene. Før det har Senay tre andreplasser og en tredjeplass på de sju gangene han har deltatt.





Kvinner 11,6 km:

Hjemmeseier for Malin Agervik Kristiansson

Kraftprovet ble arrangert for 39. gang i Trollhättan. En gang før har løpet blitt vunnet av en løper fra Trollhättan. At Malin Agervig Kristiansson er født og oppvokst i en orienteringsfamilie i Trollhättan, er det ingen tvil om, selv om Malin og hennes tvillingbror Linus og eldstesøster Ida representerer Danmark internasjonalt innen orientering takket være en dansk mot og dermed dobbelt statsborgerskap.



Malin overrasket i fjorårets VM i orientering med å bli nr. 5 på sprintdistansen og viste nå framgang også når det gjelder løpsstyrke. Hennes to O-søsken løp også fort i Kraftprovet. Ida ble nr. 5 for damer og Linus nr. 4 i herreklassen. Selv om de representerer Uddevalla-klubben Hälle i friidrett og en gøteborgsklubb og en dansk klubb i orientering, så er stadig Trollhättan deres hjemby hvor de har bodd det meste av livet.





Bare oppløpet igjen: Malin Agervig Kristiansson ble nr. 3 i Kraftprovet i fjor på 43.18. I år, under langt tøffere forhold, ble vinnertiden hennes nesten minuttet bedre med 42.21. (Foto: Kjell Vigestad)





250 m igjen til mål: Angelica Karlsen fra Moss ligger på 2. plass, og har gjort det gjennom hele løpet, men fjorårsvinner Hanna Lindblom er ikke langt etter.(Foto: Kjell Vigestad)





100 m før mål: Hanna Lindblom, som i år løp både Slussprovet og Kraftprovet, drar inn på Angelica. Syklisten til høyre heier på Hanna, men det er neppe en planlagt hjelper for Hanna. (Foto: Kjell Vigestad)





Spurten: Hanna Lindblom vinner duellen og blir nr. 2 på tross av at hun en drøy time før start også løp Slussprovet, som hun vant med god margin. (Foto: arrangøren/Ingrid:Gopa)



Kraftprovets 11,6 km-løype - de 10 beste kvinner:

Place Name Association Time 1 Malin Agervig Kristiansson Hälle IF 42:21 2 Hanna Lindholm Eskilstuna FI 42:53 3 Angelica Karlsen Moss 42:55 4 Johanna Larsson Örgryte IS / SAYSKY 44:04 5 Ida Agervig Kristiansson Hälle IF 44:41 6 Liduina van Sitteren Örebro AIK 44:47 7 Hanna Thorold Lidköpings VSK 45:25 8 Weronika Brzuchalska Hälle IF 46:57 9 Julia Jonasson Trollhättan 47:07 10 Elmina Saksi Tjalve FIF 48:26



Hetebølgen skapte problemer



Hetebølgen: Flere fikk problemer i varmen og måtte bryte, og noen få måtte ha legehjelp etter løpet. Mens arrangøren ventet på ambulansen skulle komme, måtte starten for Kraftprovet utsettes med 10 minutter. Arrangøren har ikke mottatt noen meldinger om de to som ble kjørt bort i ambulanse, så trolig har det gått bra. (Foto: Kjell Vigestad)



Slussprovet - lettvarianten på 6 km - gjennom Kraftprovets indrefilet

Her har konkurransen vært beskjeden, men i år har løyperekord-premien steget til kr 5250 og dermed ble det rekord for både damer og herrer, og det på tross av det altfor varme været. Leo Magnusson forbedret rekorden med hele 1 min. og 14 sekunder mens Hanna Lindholm nøyde seg med en 3 sekunders forbedring. Hun skulle en drøy time seinere også løpe Kraftprovet 11,6 km og sparte nok litt krefter til det. Når hun i tillegg, og med beskjeden margin kapret andreplassen i Kraftprovet, så ble det totalt kr 11.250 i pengepremier på henne.



Mens de beste løperne i Kraftprovet var veldig langt unna løyperekorden i år, og det på tross av en løyperekord-premie på kr 25.500, så forteller det at nivået til løyperekordene i Slussprovet er langt unna Kraftprovets rekorder. Men rekorden for menn nærmer seg.



Leo Magnusson er en Sveriges aller beste på 3000 m hinder, men har også løpt 10 km i år på 28.45, så han er den suverent beste løperen som har prøvd seg på Slussprovet. Han var ikke presset i år og slapp å ta ut alt i år for å sette rekord. Der er derfor fortsatt rom for forbedringer når løpsforholdene er langt bedre.



For damer er det fortsatt stort rom for en bedre løyperekord. Nå er løyperekord-premiene nullet ut siden begge rekordene røk i år. Trolig blir det beskjedne kr 1500 i premie for å slå årets nye rekorder når den 40. utgaven av Kraftprovet skytes i gang neste år, mens løyperekordpremien i Kraftprovet neste år vil være 27.000 kroner.





Start 6 km: Starten på Slussprovet går motsatt vei av Kraftprovet, som har en nesten 6 km lang "omvei" før begge løp følger samme løype gjennom sluseområdet og til mål. (Foto: arrangøren/Ingrid:Gopa)





Knuste løyperekorden: Leo Magnusson var i tet fra start til mål og har her en stor ledelse allerede etter en drøy km hvor løypa svinger brått til høyre og ned mot Kraftverksbygningen. Han løp på 18.28 som er en stor forbedring av tidligere løyperekorden på 19.42, dvs. med godt over minuttet (Foto: Kjell Vigestad)





Komet-karriere i moden alder: Hamse Looyar begynte ikke for alvor med løpetrening før han nærmet seg 40 år. i fjor kom resultater og leverte gode resultater



Vi siterer Moss Avis fra 23. mai i år:

"Med null interesse for løping, men desto mer hig etter røyken fra en egenrullet Tiedemanns Rød 3, levde Hamse Looyar fra Moss lenge et liv uten løpesko på beina. Nå, i en alder av 40, er han én av 50 spesialinviterte veteranløpere til årets New York Marathon."



Slik beskriver Hamse Looyar seg selv. Han har visst at han har talent for løping, men har aldri tenkt seg noen karriere den veien. Egentlig ikke før det var litt for seint. Men etter at han i fjor økte på med trening, stumpet røyken og i oktober vant Fredrikstad Maraton, så forsto han at her er det mer å hente. Hamse var påmeldt til Valencia Marathon 1. desember og løp der på gode 2.31.37. I mai vant han klasse 40-44 år i København Marathon, så nå er ambisjonen blitt større.



Hamse kommer egentlig fra Somalia. Da krigen brøt ut der først på 1990-tallet flyktet foreldrene til Norge, så unge Hamse vokste opp i Vinje i Telemark og lærte seg dialekten der. Men etter flytting til Moss er det blitt mindre nynorsk og mer Mosse-dialekt.



I Kraftprovet stilte han i Dobbeltprovet hvor han først ble nr. 4 i Slussprovet med start kl. 14.40 og så nr. 9 på Kraftprovets hoveddistanse, 11,6 km, som startet kl. 16.20. Det ga Hamse sammenlagtiden 1.01.00 etter 17,6 km berg og dalbane-løping. Det ble en andreplass for Hamse, 40-åringen fra Moss,som løper for Rygge IL.





Halvveis i Slussprovet: Her flater det litt ut etter klatringen oppover langs slusene så Hamse Looyar kan øke tempoet på siste halvdel av første løp i Dubbelprovet. Foto: Kjell Vigestad)



To ganger Rygge IL: Håkon Urdal er en rutinert løper som har rundet 45 år og ble nr. 4 i Dubbelprovet med sammenlagttiden 1.06.01. (Foto: Kjell Vigestad)



De to Rygge-løperne er så langt i år blant de beste veteranene i Norge på maratondistansen. Hamse Looyar er nr. 3 i klasse 40-44 år og Håkon Urdal er også nr. 3 i klassen over, - 45-49 år.



Slussprovet 6 km - menn de 10 beste:

Place Name Association Time 1 Leo Magnusson Sävedalens AIK 18:28 2 Gustav Runefors IFK Växjö 19:40 3 Joar Andersson IFK Växjö 19:54 4 Hamse Looyar Rygge IL 21:17 6 Christoffer Hiding Alingsås IF Friidrott 22:32 7 Håkon Urdal Rygge IL 22:49 8 Alvin Mether Hälle IF 22:49 9 Nuray Yassin ahmed Angered af 23:15 10 Johan Widén Rent a Tent 23:52

Slussprovet kvinner med nye rekorder





Nye rekorder: Hanna Lindholm doblet i år etter seier i fjorårets Kraftprov. I Slussprovet ble det klar seier med 22,26 som også er en hårfin forbedring av Lisa Rings løyperekord på 22,29. Den sammenlagte tiden i Dubbelprovet (etter 17,7 km) ble på sterke 1.05.18, som er en solid forbedring av Lisa Rings tidligere rekord på 1.07.55. (Foto: Kjell Vigestad)



Hanna Lindholm, som blir 46 år i år, har følgende perser - alle satt etter fylte 40 år:

5 km väg 16: 27+ Hanna Lindholm født 79 Huddinge AIS Stockholm 14.8.21 10 km väg 32: 54 Hanna Lindholm født 79 Huddinge AIS Bålsta 1.5.21 Halvmaraton 1:11: 15 Hanna Lindholm født 79 Högby IF Berlin, GER 3.4.22 Maraton 2:28: 59 Hanna Lindholm født 79 Huddinge AIS Sevilla, ESP 23.2.20

Klatring opp de siste slusene: Matilda Lindman foran "mor Åse"*, Åse Klinkenberg, som sammen med sine tre barn deltok i Kraftprovet. (Foto: Kjell Vigestad)

*hentet fra Henrik Ibsens "Per Gynt" - Norges mest kjente teaterforestilling gjennom tidene.



Slussprovet 8 km - kvinner de 10 beste:

Place Name Association Time 1 Hanna Lindholm Eskilstuna FI 22:26 2 Amanda Kleijn Enhörna IF 22:54 3 Tyra Klingspor Lindblom Turebergs friidrottsklubb 24:15 4 Paulina Hultberg Mölndals AIK 24:42 5 Klara Abrahamson Hälle IF 25:38 6 Åse Klinkenberg Hytteplan Sport 25:42 7 Matilda Lindman Örgryte IS 25:50 8 Malin Ramne OK Skogsvargarna 25:59 9 Anna Franklin Majornas IK 27:15 10 Malena Widén Rent a Tent 27:29

Dubbelprovet = Slussprovet 6 km + Kraftprovet 11,6 km

Dubbelprovet - topp 10 - uansett kjønn:

Place Name Slusprovet Kraftprovet Totaltid 1 Gustav Runefors 19:40 40:28 1:00:08 2 Hamse Looyar, Råde IL 21:17 39:43 1:01:00 3 Hanna Lindholm 22:26 42:53 1:05:18 4 Håkon Urdal, Råde IL 22:49 43:13 1:06:01 5 Christoffer Hiding 22:32 44:07 1:06:39 6 Jonatan Ingelström 24:15 48:46 1:13:01 7 Malin Ramne 25:59 50:03 1:16:02 8 Roberto Sambo 26:35 51:00 1:17:34 9 Michael Lidström 27:05 54:51 1:21:55 10 Joakim Johansson 27:14 54:52 1:22:06

De beste over 50 år i Kraftprovet



En mann og flere kvinner: Fra starten av Kraftprovet: Her er de beste kvinnene og en mann, vinneren av menn + 50 år: Kjetil Sørum fra Stavern Sport. (Foto: Kjell Vigestad)



Gjettekonkurranse: Er det noen som ser (deler av) Norges treer i Kraftprovet, Angelica Karlsen fra Moss? (Svar: Se nedenfor resultatlista for menn 50 år+ som er nedenfor to bilder)



Langs Oscarsbron: Kjetil Sørum ligger litt foran Dubbelprov-vinneren for damer, Hanna Lindholm, med solbriller og lilla drakt. I mål var Hanna først.



En norsk dobbeltseier: Litt bak Kjetil Sørum kommer Tom Roger Vege-Tangen inn til andreplassen i klasse menn 50 +. (Foto: Kjell Vigestad)



Kraftprovet 11,6 km - menn 50 år +

Pl. totalt Plass kl. Startnr. Navn Klubb Tid 28 av 1306 1 (50 år) 49 Kjetil Sørum Stavern Sport 43:18 32 av 1306 2 (56 år) 52 Tom Roger Vege-Tangen Namdal løpeklubb 43:58 40 av 1306 3 (56 år) 50 Henrik Olsson LK TV88 44:22 44 av 1306 4 (61 år) 90 Johnny Jantunen Hälle IF 44:49 46 av 1306 5 (51 år) 55 Peter Schalin Bohus IF 44:56

(Hvor er Angelica: Se til venstre for halsen til Peter. Der finner du litt av en solbrille, et halvt øre og litt hår som tilhører Angelica Karlsen.)





Slussprovet med nye løyperekorder





Norsk 5. plass med mer Sørum, Stavern Sport: Stener Omland Sørum ble nr. 5 i gutter 17 år i Slussprovet. (Foto: Kjell Vigestad)



Slussprovet 6 km - gutter 17 år

Plass totalt Plass Startnr. Navn Klubb Tid 3 1 1607 Joar Andersson IFK Växjö 19:54 8 2 1947 Alvin Mether Hälle IF 22:49 15 3 1834 Viktor Jernberg Uddevalla 24.55 24 4 1926 Mio Eriksson Tranemo IF Skidklubb 26.31 29 5 1542 Stener Andreas Omland Sørum Stavern Sport 27.19





To vinnere og en rekord: Gustav Runefors vant Dubbelprovet foran norske Hamse Looyar, mens Joar Andersson (16 år), Växjö vant P17-klassen med 19.54, som er løyperekord for P17-klassen. Det er en solid forbedring av norske Martin Kirkeberg Mørks rekord på 20.25 satt i 2017. (Foto: Kjell Vigestad)





Miniprovet klasse 14-15 år - 2600 m​





Rolig åpning: Tvillingene Martin og Emil Klinkenberg Buhaug, 14 år) som begge løp med Hytteplan-drakt, lå langt bak ut fra start. (Foto: Kjell Vigestad)





Suveren vinner av gutter 14-15 år: Casper Enarsson (15 år) fra Vesterås løp 2600 m på 8.15. (Foto: Kjell Vigestad)





Fin innspurt: Martin og Emil har stadig passert løpere underveis og endte opp med samme tid, 9.21, og en fjerde og femteplass. Men så har de litt å slekte på. Far Buhaug er norsk mester 6 ganger i løping og har to sølv på 10.000 m i hoved-NM, mens Mor Åse (45 år) ble nr. 6 i Slussprovet. (Foto: Kjell Vigestad)



Miniprovet 2600 m - resultater gutter 14-15 år:

Miniprovet 1800 m - Troy fra Halden ble suveren vinner

Vinneren: Troy Victor Stokseth i siste sving før oppløpet. Han er blitt 11 år i år og kan endelig delta i løp også i Norge hvor det noteres tider og er rangerte resultatlister. Han har løpt 600 m i år på 1.44 og 1500 m på 5.04. (Foto: Kjell Vigestad)



Miniprovet 1800 m - resultater gutter 10-11 år:



Miniprovet 1800 m - resultater jenter 8-9 år:





Tredjeplass: Athene Victoria Stokseth fra Halden med topplasering i et stort startfelt med 44 jenter. (Foto: Kjell Vigestad)



Miniprovet 1800 m - resultater jenter 8-9 år





403 knatter fra 1 til 8 år i fri utfoldelse





Starten: Det er full fart fra start som om distansen var 80 m og ikke 800 m. (Foto: Kjell Vigestad)





Mot mål: Her kommer de tre beste mot mål uten at det blir notert tid eller delt ut premier. Det ser ut som om Ronaldo er aller først i mål fulgt av et langt yngte fotballIdol. Lamine Yamal., med ei jente som nr. 3. (Foto: Kjell Vigestad)





Yngste blad Klinkenberg: Emma, smiler til verden og synes det er gøy. (Foto: Kjell Vigestad)





Stilig løper: Med solbriller, caps og et helt nødvendig kosedyr holder hun seg ut mot Göta kanal, men er likevel blant de første og klarer seg helt uten støtte fra mamma. (Foto: Kjell Vigestad)





Løperbrødrene Gross: I mange år var Henry og Peter Gross Trrollhättans beste løpere i Kraftprovet med plasseringer blant de 5 til 10 beste. Nå tar de seg av rekrutteringen og er i tillegg viktige brikker som løpsleder og funksjonær nøkkelansvar der det krevest mest. (Foto: Kjell Vigestad).



Peters datter Ylva debuterte da hun var 1,5 år og gjennomførte helt uten i bli båret en eneste meter. Nå er hun veteran og deltar for fjerde gang og har tatt med seg søster Selma opp på øverste trinn på seierspallen. Ylva gleder seg mens Selma er mer skeptisk når hun en alder av bittelitt mer enn 1,5 år skal debutere på 800 m.





Enda yngre enn Ylva: Ludvig fra nabobyen Vänersborg er bare 16 måneder når han debuterer i årets Knatteloppet. Han gjorde det med stil selv om pappas hånd var grei å holde i. Mot slutten satte opp tempoet og spurtet mot mål. (Foto: Kjell Vigestad)





Mot mål: Knatter fullfører distansen 800 m langs Sveriges største vannvei, Göta kanal. Her kan store båter gå helt fra Göteborg til Stockholm. (Foto: Kjell Vigestad)



Bare nesten-rekord i antall deltakere

Det var ventet en stor økning i deltakertallet i forhold til i fjor. Påmeldingstallene lå lenge langt foran fjoråret, men de flatet ut da det virkelig varme været slo inn. Løpene for de voksne ble på omtrent like store som i fjor, mens barneklassene hadde nedgang. Om varmt vær har noe å si på deltakelsen, har vi ikke noe belegg for. Eller om endrede ferievaner midt i fellesferien har noen betydningfor deltakelsen, er også vanskelig å si noe om. Mange svenske løp har økt deltakelsen i år mens Kraftprovet forsatt har stor minket litt, men er fortsatt et stort løp.

Stort startfelt: Det var litt vekst i antall påmeldte på 11,6 km-distansen, men litt flere brøt underveis pga. den ekstreme varmen slik at antall fullførende ble en færre enn i fjor - 1306 mot 1307 i fjor. (Foto: arrangøren/Ingrid:Gopa)



Antall løpere i mål de siste tre årene:

Deltakertall i Klasser 2025 2025 2024 2024 2023 2023 Kraftprovet sum sum sum Kraftprovet 11,6 km Menn 801 788 713 Menn 50 + 146 162 151 Kvinner 325 310 285 Kvinner 50 + 34 47 50 Sum Kraftprovet 11,6 km 1306 1307 1199 Slussprovet 6 km Menn 99 82 87 Kvinner 93 96 103 Menn 17 år 20 32 14 Kvinner 17 år 10 12 15 Sum Slussprovet 222 222 219 Miniprovet 2,6 km Gutter 15 år 13 13 15 Jenter 15 år 6 12 9 Gutter 13 år 29 38 55 Jenter 13 år 38 47 32 Sum Miniprovet 2,6 km 86 110 110 111 Miniprovet 1,8 km Gutter 11 år 44 57 57 Jenter 11 år 41 51 58 Gutter 9 år 70 52 98 Jenter 9 år 44 52 77 Sum Miniprovet 1,8 km 199 212 290 Knatteloppet 0,8 km Barn 1-8 år 403 457 496 496 Sum barn 1-15 år: 688 779 897 Totalt antall løpere i mål 2216 2308 2315

