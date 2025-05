Det er Jakob Ingebrigtsens pressetalsmann, Espen Skoland, som bekrefter overfor NRK at Ingebrigtsen igjen har fått problemer med akillesen, samme område som skapte store utfordringer gjennom vinteren 2023/2024.

- Jakob har fått en liten kjenning i en akilles. Han har derfor utsatt den planlagte reisen til høyden, og det er knyttet usikkerhet til hvorvidt han rekker Bislett Games. Mest sannsynlig må han utsette sesongåpningen, sier Skoland.

Bislett Games arrangeres 12. juni, og i tillegg sto Golden Spike-stevnet i Ostrava 24. juni, samt Diamond League-stevner i Eugene og London i juli, på planen.

Akillesproblemer også i fjor

Dette er ikke første gang Ingebrigtsen sliter med denne typen skade. Forrige vinter ble ødelagt av en plagsom og seig akillesskade. I et intervju med VG fortalte han da at skaden ikke var alvorlig i seg selv, men krevde tid og tålmodighet:

- Det er ikke spesielt vondt eller alvorlig, men det kan ta tid, sa han til VG den gangen.

Han la til at det mest frustrerende med skaden var usikkerheten rundt hvor lang tid rehabiliteringen ville ta.

- Det som er mest frustrerende, er at man ikke vet hvor lang tid det går, sa han videre.

Reaksjoner: Skuffelse og bekymring

Nyheten om skaden har fått stor oppmerksomhet blant løpeinteresserte verden over. På diskusjonsforumet LetsRun uttrykker flere brukere skuffelse og uro over at en av sportens største stjerner igjen sliter med skader.

«A real shame, seeing as this season looked so promising, with his indoors performances and the reports about his training,» skriver brukeren Achilles-Last-Stand, og viser til at Ingebrigtsen tidligere i år tok gull på både 1500 og 3000 meter i EM og VM innendørs.

Flere peker på at dette kan sette en stopper for rekordsatsingen denne sommeren. Samtidig vises det til at Ingebrigtsen tidligere har kommet sterkt tilbake etter skade. Hobbyhurdler minner om sesongen 2024 der han stod over innendørssesongen, men åpnet året med 3.45,60 på mile i Prefontaine Classic og senere vant OL-gull.

Steinar Hoen: Et stort tap for Bislett

Steinar Hoen, stevnedirektør for Bislett Games, bekrefter overfor NRK at nyheten er tung:

- Med det han har gjort på Bislett de siste årene, så er det selvfølgelig et stort tap.

Dersom Ingebrigtsen må stå over, vil publikum likevel få se store stjerner som Karsten Warholm, Rai Benjamin, Alison dos Santos, Armand «Mondo» Duplantis og Julien Alfred. Men som Hoen sier:

- Man mister en potensiell vinner av den distansen han hadde valgt. Om det var mile eller 5000 meter, så mister du jo helt klart det.