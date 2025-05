- Det var et nytt godt løp. Teknisk var det en god gjennomføring, mens det var tungt fysisk, sier Andrine Benjaminsen etter en ny suveren seier på uttaksløp i Fetsund.

I går var løperen fra Lillomarka mer enn 2 minutter bedre enn nummer 2 på mellomdistanse. I dag var differansen omtrent den samme ned til danske Malin Agervig Kristiansson – på andreplass – når det handlet om langdistanse. Marie Olaussen - på 3. plass – var nesten 3 minutter bak helgens suverent beste dameløper:

- I dag prøvde jeg å fortelle meg selv at det var like tungt for alle, for det var virkelig tunge myrer og «seige» hogstfelt. Men jeg sto på bra hele veien.

Til tross for det hun selv betegner som et sliteløp fysisk i en noe regntung skog, klarte Benjaminsen å holde fokus på det tekniske:

- Jeg tok meg tid der jeg synes det var krevende, og fikk postene.

Etter to dager med orientering i realt skogsterreng er det ikke bare poster hun har fått med seg, selvtilliten må også ha styrket seg etter to suverene seire i fullverdig konkurranse:

- Det er deilig å få noen positive bekreftelser, sier hun selv og legger til at det ikke er alt for lenge til VM.

Før den tid venter to nye uttaksløp om snaue to uker i VM-landet – Finland:

- Jeg drar tilbake til Danmark og restituerer både kropp og – ikke minst – mentalt, før de kommende uttaksløpene.



Selve uttaket blir nok en formalitet for Benjaminsen, men det er ikke like lett å vurdere helgens to solide prestasjoner opp mot hverandre:

- I går hadde jeg på en måte alt å vinne, mens i dag måtte jeg forsvare gårsdagens sterke løp. Derfor er muligens dagens seier den gjeveste.

Sikkert er det i hvert fall at både hun og Eirik Langedal Breivik kan ta med seg både 2 seire og gode bekreftelser på veien mot både verdenscup og VM:

- Det var et bra fysisk løp, og samtidig også stort sett fint teknisk, sier Eirik Langedal Breivik om sin ferd mot en ny seier.



I dag var han 20-tallet sekunder bedre enn Jørgen Baklid på 2. plass, mens Lukas Liland løp inn til 3. plass for andre dag på rad. Denne gang drøye minuttet bak Langedal Breivik.

- Jeg tror mellomdistansen i går var hakket bedre enn dagens langdistanse. Det var nok en bedre teknisk gjennomføring. Jeg tror jeg har litt å hente teknisk på de aller beste på en langdistanse, men i dag løper jeg bra fysisk.

Det har stort sett gått bra både teknisk og fysisk for Langedal Breivik denne sesongen. I tillegg til dobbeltseier i helgen avgjorde han 10mila til sin og NTNUIs fordel i kamp mot de aller beste svenskene på sisteetappe, og nå venter nærmest to nye uttaksløp i Finland – snaue to uker frem i tid:

- Nå tar jeg et par rolige dager, så blir det å trene bra videre. Slik jeg selv vurderer det er jeg i bra rute, jeg har i hvert fall ingenting å klage på.

- Alt går som planlagt, og det er veldig bra.

Langedal Breivik har aldri vært kjent for en som klager, der er snarere smilet alltid på lur, og med den sesongstarten lysluggen har hatt er det enda mindre grunn til å justere på den oppsatte og utstakede planen. Den viser – som allerede nevnt - to nye uttaksløp i Finland om to uker.



Etter uttaksløpene i Finland, blir laget til verdenscup i Idre og VM i Finland tatt ut 11. juni.

Resultater

Resultater

M21E1, 14 380 m:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 1.37.28,

2) Jørgen Baklid, Oppsal Orientering, 1.37.51,

3) Lukas Liland, Nydalens SK, 1.38.32,

4) Isak Jonsson, NTNUI, 1.39.04,

5) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 1.39.14,

6) Vegard Kittilsen, Freidig, 1.39.18,

7) Yngve Skogstad, Kvikne IL, 1.39.44,

8) Quentin Moulet, IFK Göteborg Orientering, 1.40.23,

9) Tobias Alstad, Frol IL, 1.41.10,

10) Nils Tveite, NTNUI, 1.41.16.

W21, 11 220 m:

1) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.22.03,

2) Malin Agervig Kristiansson, IFK Göteborg Orientering, 1.24.14,

3) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 1.24.51,

4) Pia Young Vik, Nydalens SK, 1.24.54,

5) Gøril Rønning Sund, Frol IL, 1.26.47,

6) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.27.30,

7) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.28.17,

8) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.29.34,

9) Oda Scheele, NTNUI, 1.30.38,

10) Miri Thrane Ødum, IFK Göteborg Orientering, 1.30.39.

Jørgen Bakli, Oppsal avsluttet sterkt og ble nr 2.

Lukas Liland, Nydalen ledet storedeler av løpet, men det ble en 3. plass i dag, som på gårsdagens mellomdistanse.

Marie Olaussen, Fredrikstad ble nr 3 på langdistansen, men var nest beste norske.

Pia Young Vik, Nydalen løp inn til 4. plass og 3 v de norske



Bratt bakke opp fra passering, Sander Arntsen, NTNUI klaterer bra med Jørgen Bakli rett bak